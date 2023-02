Google présente l’avenir de son moteur de recherche

Alors que le monde de la tech s’agite autour de ChatGPT et son intégration à Bing, Google est lui aussi monté au créneau pour montrer ses avancées en intelligence artificielle et leurs usages.

Quelle place auront ChatGPT, Bard et autres robots conversationnels dans notre avenir ? Google a voulu présenter sa vision du futur de la recherche en ligne hier lors d’une présentation à la presse. « La recherche en ligne est toujours notre plus grand “moonshot” », précisaitPrabhakar Raghavan, le patron chez Google des activités Search et Map, faisant écho aux grands projets de la firme. Pour le géant du numérique, l’IA ne se résume pas qu’aux agents conversationnels.

Ainsi, si des tests ont été lancés pour faire répondre son propre chatbot à certaines questions des internautes sur le moteur de recherche, la prudence reste de mise chez Google qui attend un certain degré de fiabilité des informations mise en avant par Bard. Mais d’autres usages font également l’objet de l’attention de Google. Notamment dans le cadre de la traduction, qui utilise de plus en plus l’intelligence artificielle et qui vient d’intégrer trente-trois nouvelles langues, dans le yiddish.

De même l’IA peut être utilisée pour les images, avec une reconnaissance possible permettant de photographier un objet et de lancer une recherche liée à cet objet. Depuis mercredi en France, des requêtes plus précises peuvent être réalisées comme “comment réparer ce vélo” en photographiant le dit véhicule. Même Google Maps s’enrichit en IA, avec une “vue immersive” combinant des milliards d’images de Street View pour présenter une vraiem modélisation de cinq mégalopoles dont Londres, New york et Tokyo.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox