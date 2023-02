Malgré son lancement récent, l’iliadbox dépasse déjà ses concurrents sur les débits en Italie

Après la France, nPerf dévoile son baromètre annuel des connexions fixes en Italie. Dernier entrant sur le marché, Iliad cartonne sur la fibre. L’opérateur se classe premier sur les débits descendants et montants.

Iliad Italia tend à imiter Free en matière de performances sur le fixe. Après avoir lancé il y a un an son offre iliadbox 100% fibre, la filiale d’Iliad peut aujourd’hui se féliciter de la performance de sa connexion. Selon le nouveau baromètre annuel de nPerf sur les connexions fixes en Italie, Iliad apparaît pour la première fois dans le classement fibre en 2022. Une entrée remarquée puisque l’opérateur s’adjuge la première place en matière de débits descendants (390.98 Mbits/s) et montants ( 298.03 Mbits/s). Bémol, l’offre fibre d’Iliad Italia pèche sur la latence (15.49 ms), la concurrence signe de meilleures performances sur cet indicateur.

“Dans la catégorie fibre , deux nouveaux opérateurs ont fait leur entrée en 2022, Iliad et Sky WiFi. Comme ces opérateurs n’utilisent que cette technologie, ils n’apparaissent pas dans le classement général. Fastweb s’impose une nouvelle fois dans cette catégorie, offrant à ses abonnés des débits élevés et, surtout, la meilleure latence du pays, proche de 15ms. Iliad et TIM ont fourni le meilleur débits descendants, proches de 390 Mb/s”, résume nPerf.

En janvier, Iliad a signé un partenariat avec Fibercop, la société d’infrastructure du groupe TIM, pour étendre drastiquement la disponibilité de son offre fibre de l’autre côté des Alpes. Rendu opérationnel, l’accord permet à Iliad de proposer son offre fibre à 8.5 millions de logements dans environ 350 villes en Italie. L’opérateur n’entend pas s’arrêter là et annonce sa volonté d’accroître davantage sa couverture fibre à plus de 10 millions de logements bientôt. Un autre partenariat dans ce domaine a en effet également été annoncé avec FastWeb en octobre dernier pour atteindre justement cet objectif, et garantit par ailleurs que chaque foyer peut accéder à ses débits de 5Gb/s au global (2.5 Gb/s sur un seul port) sur le réseau FiberCop.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox