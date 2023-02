“Quelle époque !” : le ton monte entre Waly Dia et Marion Maréchal

Ce samedi soir, Waly Dia et Marion Maréchal étaient les invités de Léa Salamé dans “Quelle époques !” sur France 2. Le ton est monté entre l’humoriste et la femme politique.

Ce samedi soir, Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière accueillaient Waly Dia et Marion Maréchal dans l’émission de France 2, “Quelle époque !“. Durant le programme, les deux invités ont eu un échange tendu lorsque l’humoriste a souhaité dénoncer des prises de position de la femme politique. “On est quand même face à des gens qui exploitent ce filon depuis longtemps. C’est un business, cette politique et ce parti“, lance Waly Dia. Par la suite, Marion Maréchal le coupe : “Non, ce n’est pas un business. Je suis désolée de vous dire que je ne me lève pas le matin en me disant que je me fais de l’argent sur le dos des Français“.

“Je voudrais juste terminer ma phrase“, rajoute l’humoriste. “Faites des blagues, ça marche mieux… Quoi que…“, rétorque-t-elle. “Là, c’est méprisant !“, coupe Léa Salamé. “Non, mais je suis désolée de vous le dire. Mais en même temps, c’est extrêmement…“, a t-elle commencer. “En tout cas, on remarque que j’ai énormément de liberté d’expression“, a coupé Waly Dia. “C’est extrêmement violent et mensonger. Je dois regarder ça avec le sourire“, répond Marion Maréchal avant d’ajouter : “Il me dit que je suis d’extrême-droite, que je suis obsessionnelle…“. “Alors, Marion Maréchal n’est pas d’extrême-droite ? Là, je crois que je vais dormir là-dessus“, conclu l’humoriste.

