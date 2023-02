Prise de bec entre Olivier Véran et André Bercoff en direct de “Face à Baba”

Ce mardi soir, Olivier Véran était l’invité de Cyril Hanouna dans “Face à Baba“, l’émission de C8. Le ton est monté en direct entre le politicien et le journaliste, André Bercoff.

Ce mardi, l’émission “Face à Baba“, animée par Cyril Hanouna, reprenait sur C8 et recevait Olivier Véran. Porte-parole du gouvernement depuis juillet 2022, il a répondu aux questions de Français actifs comme retraités. Fahd, un grutier, est inquiet à l’idée de devoir travailler jusqu’à 64 ans tout comme Stéphane Durillon, une chef cuisinier du Doubs. Il s’est ensuite retrouvé face à André Bercoff, un journaliste de Sud Radio. Le journaliste ne souhaitait pas parler de la réforme des retraites mais, de la pénurie de médicaments. Il considère qu’il s’est passé “des choses hallucinantes en trois ans“, puis s’exprime sur la pandémie dû au COVID-19 et le vaccin. Olivier Véran lui coupe la parole : “ Je connais bien André Bercoff, j’ai du respect pour tout le monde. Voulez-vous qu’on discute de ce que les uns et les autres ont dit ?“. Olivier Véran évoque un tweet du journaliste datant de 2021, dans lequel il comparait le traitement des non-vaccinés à une “solution finale“. “Donc, si on suit bien, il s’agit aujourd’hui (…) à bas bruit si possible, lentement mais sûrement, de mettre en place une solution finale du problème des non-vaccinés“, avait écrit André Bercoff. “Vous le prenez comme ça ? Alors je vais vous dire ce que vous avez dit sur les vaccins… J’ai fait un excès parce que j’étais énervé par la manière dont on traitait les non-vaccinés. Quand votre président bien aimé a dit ‘j’ai envie d’emmerder les non-vaccinés’, ça m’a fait réagir“, a alors répondu le rédacteur.

“Votre carrière contemporaine est faite de prises de position complotistes, sans arrêt à revers de l’histoire“, lance le député. “Qu’est-ce qui est complotiste ?“, répond André Bercoff. “Je vous connais bien aussi, figurez-vous, je vous lis de temps en temps et je connais aussi votre passé pour lequel j’avais du respect, j’aimerais comprendre les mécanismes par lesquels vous arrivez à saluer l’attaque des bâtiments publics officiels au Brésil“, rétorque le ministre. “Qu’est-ce ça à faire avec notre sujet ? Vous évitez la chose. Vous n’avez pas envie d’assumer tous les mensonges que vous avez proférés pendant trois ans, vous avez menti aux Français“, rajoute André Bercoff. “ Je n’ai aucun respect pour la façon dont vous exercez aujourd’hui votre métier, que vous avez exercé hier d’une autre manière. Je n’ai aucun respect pour les combats que vous menez“, rebondit Olivier Véran. Le journaliste avait dit en début d’échange ne pas vouloir attaquer “personnellement” l’ancien ministre de la Santé mais, il le qualifie de “fidèle serviteur de tous les mensonges“. “Me faire insulter par vous est un compliment et c’est le premier de la soirée, je vous en remercie“, conclu l’échange Olivier Véran.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox