Philippe Lacheau “méga stressé” pour son direct sur le “Journal de 20 heures” de TF1

Ce dimanche, Philippe Lacheau était l’invité d’Audrey Crespo-Mara, dans le “Journal de 20 heures” sur TF1, dans le cadre de la promotion de “Alibi.com 2“, son prochain film qui sort en salle ce mercredi 8 février 2023.

Un film de plus pour la très drôle “bande à Fifi”. Réalisé par Philippe Lacheau avec Nathalie Baye, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Arielle Dombasle et Gad Elmaleh au casting, le long métrage sort six ans après le premier ayant été un succès avec 3,5 millions d’entrées enregistré. L’acteur-réalisateur était sur le plateau du journal télévisé, seul, pour représenter son équipe, “La bande à Fifi“. La journaliste relaie que tous ses films ont dépassé le million et demi d’entrées au cinéma et ajoute que c’est très rare. “On a beaucoup de chance. Quand on a un rire dans la salle c’est comme si on marquait un but en ligue des champions“, répond Philippe Lacheau.

Audrey Crespo-Mara lance alors : “vous étiez un peu stressé mais tout va bien finalement ?“. “Non mais ce n’est pas que j’étais stressé, j’étais méga stressé. Là le JT de 20 heures, pour moi c’est la consécration ultime. Au-dessus il y a l’Élysée, enfin je ne sais même pas si c’est au-dessus. Non donc là mes parents sont d’une fierté. Coucou papa, coucou maman… Non mais je suis trop content. Là je fais genre j’étais détendu mais j’étais méga stressé. Ça va passer à l’antenne ça ?“, lance le comédien. Une fois que la journaliste donne son approbation, il sourit avant de conclure “ok d’accord pas de problème“.

Source : TV Mag Le Figaro

