Netflix annonce travailler aux côtés de la Cinémathèque française pour valoriser le patrimoine cinématographique

Netflix renforce son engagement pour la Cinémathèque française et devient Grand mécène pour 3 ans.

En 2019, Netflix devenait Mécène de la reconstruction de “Napoléon” de Abel Gance, une œuvre cinématographie datant de 1927. La plateforme souhaite, aujourd’hui, participer à la valorisation du patrimoine cinématographique et favoriser sa diffusion au plus grand nombre avec la Cinémathèque française. Ce Grand mécénat comprend de nombreuses activités comme apporter son soutient :

À l a programmation cinéma en accompagnant des rétrospectives par des masterclass, des avant-premières, des rencontres…

Au festival “ Toute la Mémoire du Monde“ (8-12 mars 2023), en tant que partenaire officiel, via notamment la projection de films du catalogue,

Aux expositions temporaires , à travers, entre autres, la création de Collections thématiques de films sur Netflix. Après “ Romy Schneider“ et “ Top Secret, Cinéma & Espionnage“ (jusqu’au 21 mai 2023), Netflix accompagnera l’exposition “ Viva Varda !” (11 oct 2023 – 28 janv 2024) avec une Collection thématique Agnès Varda que l’on retrouvera en ligne

Aux activités pour le jeune public, avec le parrainage d’ un des studios éducatifs de la Cinémathèque française et l’organisation d’ avant-premières familiales dans le cadre de “ Ma Petite Cinémathèque“,

Aux collections de la Cinémathèque française, par l’enrichissement d’objets, maquettes, scénarios, éléments de décors, costumes ou archives de films Netflix.

Après une première association entre Cinémathèque française et Netflix en 2018, suite à la présentation de “The Other Side of the Wind” d’Orson Welles, la collaboration s’est poursuivit en 2013 avec l’organistion de masterclass (au même titre que celles données en 2020 par Damien CHazelle et David Fincher ou par Aaron Sorkin en 2021), d’avant-première exceptionnelles (“The Irishman” de Martin Scorsese en 2019, “Mank” de David Fincher en 2020, “Don’t look up” d’Adam Mckay en 2021 et “Glass Onion, une histoire à couteaux tirés” de Rian Johnson en 2022). En décembre 2021, la Cinémathèque française permet à Netflix la diffusion d’une sélection de films par de grands cinéastes comme Jane Campion, Maggie Gyllenhaal, Sam Levinson, Kornél Mundruczó ou encore Paolo Sorrentino.

Source : Netflix



