“Touche pas à mon poste” : Géraldine Maillet et Amandine Pelissard s’écharpent en direct

Après avoir participé à “Familles nombreuses : la vie en XXL“, Amandine et Alexandre Pellissard ont opté pour une reconversion dans l’industrie du X. Le couple était invité sur le plateau de “Touche pas à mon poste“.

Amandine et Alexandre Pellissard, couple vu dans “Familles nombreuses : la vie en XXL“, étaient, pour la troisième fois depuis le début de l’année, sur le plateau de “Touche pas à mon poste“. “On a été obligé, Amandine et ‘chat-bite’ seront là tout à l’heure pour nous faire une grande annonce“, lance Cyril Hanouna, ce lundi 6 février. le couple avait quitté “Familles nombreuses : la vie en XXL“, en décembre 2022, pour poster des photos pornographiques sur la plateforme MYM. Dans une récente interview accordée à l’influenceur, Jeremstar, ils ont déclarés avoir gagné plus de 26.000 euros grâce à leurs contenus pour adultes. Quelques semaines plus tard, ils ont été invités sur le plateau de “Touche pas à mon poste” pour faire face aux remarques des chroniqueurs de l’émission qui leurs reprochent de “ne pas penser à leurs enfants“. “Pour toutes les personnes qui disent que ce n’est pas un métier, c’est bien un métier. D’ailleurs nous avons fait notre premier tournage professionnel qui a été diffusé sur l’un des plus grands sites pornographiques français“, affirme Amandine Pellissard. En effet, ayant débuté sur le réseau MYM en répondant à des commandes plus explicites de leurs abonnés, en échange d’argent. “C’est notre libre arbitre, c’est notre métier qui est répertorié dans le Code du travail“, continue-t-elle.

Elle profite de sa présence sur le plateau pour rappeler que, cette année, le gouvernement va imposer une vérification d’âge afin de bloquer l’accès, aux mineurs, aux sites pornographiques. Géraldine Maillet prend alors la parole : “Je suis toujours très gênée pour vos enfants parce que l’exposition à la pornographie a des conséquences néfastes pour les mineurs tant sur leur développement psychologique que sur leur représentation de la sexualité“. “Encore une fois, les enfants n’auront pas accès à ça. Il y a un âge pour tout Géraldine, Léo a 17 ans, on lui en a fait part avant. Les images, il ne les cherche pas ! Tu es très étriquée et le dialogue n’est pas possible. Je n’ai plus envie d’échanger avec toi“, rétorque la mère de famille. “Tous les enfants ont accès au porno“, assure la chroniqueuse. “Pas les nôtres ! Éduquez vos enfants alors ! Parce que les nôtres n’ont pas l’âge. Nos enfants, nous les protégeons, nous sommes les mêmes parents. Nos enfants ne sont pas en âge de le savoir et quand ils le seront, on leur expliquera. on a embauché quelqu’un contre les fuites de nos contenus. Je vis pour ma famille, pour mon couple, le reste je m’en tape. L’essentiel est sous le toit de ma maison“, conclut Amandine Pellissard.

“Je n’ai pas envie de parler avec toi (…) Stop !” Les Pellissard règlent leurs comptes face aux chroniqueurs ! #TPMP pic.twitter.com/mwDCUoSnqX — TPMP (@TPMP) February 6, 2023

Source : TV Mag Le Figaro

