Matthieu Delormeau gêné en posant une question à Miss France dans “Touche pas à mon poste”

Matthieu Delormeau a vécu un moment gênant en posant une question à Miss France dans “Touche pas à mon poste” sur C8.

Pour la première émission de l’année, l’équipe de “Touche pas à mon poste” a reçu Indira Ampiot, Miss France 2023, et Alexia Laroche-Joubert. L’occasion pour les chroniqueur de revenir sur la cérémonie dont les nouveautés apportées cette année par le comité et les engagement de la gagnante. Matthieu Delormeau a alors posé une question provoquant le malaise. “Ils sont où les trans et les gros culs ?“, lance le chroniqueur. “La question de Matthieu est intéressante. Maintenant, tu peux être maman, tu peux être mariée. Mais il s’avère que ce n’est pas nous qui choisissons les jeunes femmes qui se présentent au niveau national“, répond Alexia Laroche-Joubert. En effet, avant d’être sélectionnés niveau national, les candidates passent devant un autre juré au niveau régional.Expliquant pourquoi Andréa Furet, la première candidate transgenre du concours, n’a pu être retenu pour représenter l’Ile-de-France. Selon elle, “les choses vont se faire petit à petit“.

Matthieu Delormeau a également ajouté que “les discours de Miss sont un peu niaiseux. Vous avez 18 ans, pourquoi ne pas être plus naturelle, parler des choses de votre âge. On sait très bien que le cancer c’est grave, mais ce n’est pas vôtre…“. Il n’a pas eu le temps de finir sa phrase que ses collègues baissent la tête, se souvenant que Indira Ampriot a récemment perdu sa grand-mère en raison d’un cancer. Par ailleurs, c’est ce deuil qui a poussé la gagnante du concours à y participer. “Ma grand-mère a été atteinte en tout de cinq cancers. C’était une période difficile. C’était assez compliqué. C’était le pilier de la famille. C’était un exemple, vraiment comme une deuxième mère donc j’ai voulu lui rendre hommage. La maladie du cancer, je l’ai vécu avec ma famille“. Gêné, Matthieu Delormeau s’excuse alors : “ma question est mal tombée, j’en suis désolé. Je suis mal tombé“.

Source : TV Mag Le Figaro

