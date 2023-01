Camille Lellouche revient sur son addiction à l’alcool

Camille Lellouche était l’invité de “Un dimanche à la campagne” et en a profité pour revenir sur son addiction à l’alcool.

Camille Lellouche était, ce dimanche 1er, l’invitée de l’émission “Un dimanche à la campagne“. La chanteuse s’est confiée sur son addiction à l’alcool suite au mauvais accueil du long-métrage de Rebecca Zlotowsky, “Grand Central“, dont elle jouait le rôle de Géraldine. “Au final, je monte les marches et je les redescends et ça dure très longtemps, je retourne servir les gens, c’est troublant. Ensuite, j’avais travaillé dans une brasserie et il y a des gens qui m’ont dit ‘je vous ai vus à Cannes’ et j’étais en train de servir deux cappuccinos et j’ai dit ‘oui, je suis là également’. Je me dis à ce moment-là, c’est très dur. J’en ai marre. Je suis épuisée, car je travaille beaucoup en restauration et à côté de ça, je sors beaucoup trop. Je chante dans des pianos-bars, mais surtout, je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse. Je le dis très clairement, je n’ai aucun problème avec ça“, s’exprime la comédienne devant Frédéric Lopez avant d’ajouter que sa mère l’avait sortie de cette situation.

“Du coup, je n’arrive plus à aller travailler, donc je ne peux pas payer mon loyer. Je m’endette et, un jour, ma mère l’a senti. Elle a sonné à six heures du matin, elle a vu l’appartement et elle a dit : ‘Tu vas rendre l’appartement et tu vas revenir à la maison’“, raconte Camille Lellouche. Elle s’est ensuite confiée sur sa relation avec son frère dont leur liens sont très forts. “Attention, s’il y a une image ou une vidéo de lui, je pleure“, a lancé la comédienne. “C’est lui qui a eu envie de vous laisser un message“, a alors répondu l’animateur. Et en effet, la vidéo a ému la chanteuse qui a fini par dire ce qu’elle pense de lui. “Je suis très fière de lui. C’est un cuisiner et un artiste incroyable. Mon frère a vu beaucoup de choses. Le pauvre“, s’est confié la jeune maman en larmes.

Source : Télé 7 Jours

