Les proches de Florent Pagny s’expriment à son sujet dans un documentaire sur TF1

Ce dimanche, à 13 h 40, TF1 diffusait un documentaire inédit sur Florent Pagny où ses proches se sont exprimés sur le chanteur.

Après l’arrêt de sa tournée de ses 60 ans, Florent Pagny retrouvera le devant de la scène cet été grâce à une série de festivals. Le 25 janvier 2022 il avait annoncé l’annulation de tous ses concerts et être atteint d’un cancer du poumon. Le documentaire, “Florent Pagny, un homme libre“, retraçant les 35 ans de carrière de l’artiste de 61 ans, à l’aide d’image d’archives, retrouvez les succès comme : “Savoir aimer“, “Et un jour une femme“, “Ma liberté de penser“. Sa femme, Azucena, et ses enfants Inca (26 ans) et Ael (23 ans) témoignent sur le chanteur. ” J’aime tout en lui. C’est une personne super sincère avec un cœur énorme“, s’exprime Azucena. “Il a eu une renaissance avec Azucena“, lance Pascal Obispo.

De ses débuts à maintenant, tout y est dans ce portrait. Florent Pagny fait l’objet du témoignage de ses proches : sa femme, ses enfants, ses amis comme Patrick Bruel, Kad Merad, Pascal Obispo, Marie-Pascale (sa sœur), Calogero, Nikos Aliagas, Pascal Nègre, Lionel Florence et bien plus encore. L’artiste laisse également un message aux téléspectateurs : “C’est assez particulier de voir toute sa vie se dérouler avec tous les témoignages de sa famille et de ses amis, donc bravo, je confirme que c’est bien mon histoire, commente-t-il. Comme ça s’est bien passé et que cela donne un beau résultat, je propose peut-être d’en faire un autre dans 30 ans !“. “Cet homme est libre, fait ce qu’il veut, et ,e va que là où il veut aller“, conclu Calogero.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox