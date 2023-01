France 2 : Pierre Lescure aux commandes d’une nouvelle émission dès le 22 janvier

Pierre Lescure sera aux commandes de “Beau geste“, la prochaine émission hebdomadaire de France 2 prévue à partir du 22 janvier.

France Télévisions a annoncé ses nouveautés culturelles pour 2023. Michel Field, directeur Culture et Spectacle Vivant du groupe, a donné le nom de l’émission qui prendra la place de “Passages des Arts“, animée par Claire Chazal et déprogrammée récemment. Pierre Lescure tiendra les rennes de, “Beau geste“, un divertissement hebdomadaire centré sur le cinéma. Elle sera diffusée à partir du dimanche 22 janvier sur France 2 après le prime. Le magazine préparera au Festival de Cannes, dont l’animateur a été le président de la cérémonie depuis 2014. Le programme produit par Black Dynamite Productions d’une heure est présenté comme : “une ambition : une déclaration d’amour au cinéma, loin des plateaux de télévision et des interviews promo classiques“. Le groupe France Télévisions entend répondre aux nouvelle attentes culturelles des téléspectateurs avec cette nouvelle émission. Stéphane Sibon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes, déclare vouloir que la culture soit mise en avant grâce à des “émissions plus thématiques et plus anglées“.

Toute bonne chose a une fin

Moins de programmes généralistes et plus de rendez-vous cinéma, livres ou musique. France Télévisions affirme également être ambitieux dans le travail autour d’événements dont il est acteur ou à l’origine comme le festival de Cannes et Séries Mania. Une quotidienne sera également envisagée. Malgré la volonté du groupe de toucher un public plus jeune, Stéphane Sitbon-Gomez l’affirme : “je ne cherche pas à rajeunir l’audience“. “Les cibles commerciales c’est pour vendre de la lessive“, lance-t-il. Cette stratégie donne donc enfin des explications sur la fin de “Passages des Arts” qui prendra fin le 15 janvier prochain. Le groupe rappelle qu’aucunes de leurs grilles ne sont “extensibles” et dit “comprendre” la réaction de la présentatrice. Le directeur assume qu’il n’est pas question de “seulement” d’audience. “Il faut savoir lancer des émissions et savoir les arrêter“, conclu-t-il.

Source : Pure Médias

