“En terme de loyauté, c’est pas le mieux placé !” : Olivier Truchot au sujet de Louis Boyard qui a planté RMC pour TPMP

Olivier Truchot réagit, sur RMC à la polémique entre Cyril Hanouna et Louis Boyard depuis quelques jours.

Depuis plusiurs jours, le présentateur, Cyril Hanouna et le député Louis Boyard s’opposent dans une polémique. Olivier Truchot a souhaité réagir à la polémique. Le journaliste qui présente “Les grandes gueules” sur RMC connait bien Louis Boyard, en effet, il a était chroniqueur dans l’émission. Le journaliste raconte alors que “en fait, l’année dernière, il devait être chroniqueur dans ‘Les grandes gueules’. Il avait donné son accord, on l’avait mis dans le dossier de presse. Mais le jour de la rentrée, au moment de la conférence de presse, il nous a appelé pour nous dire que finalement il ne viendrait pas en nous disant ‘je vous plante les gars’ car il partait comme chroniqueur chez Cyril Hanouna. Honnêtement, en terme de loyauté, on ne peut pas dire que Louis Boyard soit le mieux placé. Et là, il vient sur le plateau de C8 pour critiquer Bolloré, il ne l’a pas fait lorsqu’il était payé comme chroniqueur du même Cyril Hanouna“.

Source : Le blog de Jean-Marc Morandini

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox