Jean-Paul Belmondo : les révélations d’Anny Duperey à son sujet

Invité de “Chez Jordan“, Anny Duperey s’est confiée à propos du comédien Jean-Paul Belmondo.

Anny Duperey s’est confiée à Jordan de Luxe dans l’émission “Chez Jordan“. Elle a en premier lieu fait des révélations sur le rapport qu’entretenait l’acteur avec la gente féminine. “Je crois que j’étais le type de femme qui devait lui faire peur, j’étais très libre à l’époque et il aimait bien les putes. Jean-Paul excuse moi, mais c’est vrai“, a lancé l’invitée. Anny Duperey a tourné avec Jean-Paul Belmondo et a confié à Jordan de Luxe que ses rapports avec le comédien n’étaient pas mauvais. C’est pendant le tournage du long-métrage “Stavisky” d’Alain Resnais en 1974, que leur relation s’est dégradé. “Effectivement, il y a eu comme ça à la fin du film, des petites tensions, mais il était vraiment pas agréable et son maquilleur lui-même me disait ‘Je comprends pas ce qu’il a’, je crois qu’il est très coincé. Un jour il est venu au théâtre, je lui ai tendu la main, je lui ai dit ‘j’ai failli t’écrire’ et puis il est venu voir toutes mes pièces, et on a déjeuné ensemble. On est devenu ami à la fin de sa vie. Il m’a dit ‘oui, qu’est-ce que tu veux, la maladie m’a rendu gentil’, c’est extraordinaire.” a raconté Anny Duperey. L’acteur est décédé le 6 septembre 2021 et Anny Duperey a été très attristée par son décès. “Une grande amitié est née entre nous, qui ne s’est jamais démentie jusqu’à sa mort. On avait enfin passé l’âge de la séduction et des enfantillages !” a conclu l’invitée.

Source : Télé 7 jours

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox