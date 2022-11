Abonnés Freebox : chaînes TV, Netflix, Prime Video, Canal+ Séries… la sélection ciné pour ce grand weekend

Alors qu’un grand week-end vient de commencer pour de nombreux français, Univers Freebox vous propose une sélection non-exhaustive de films pour vous occuper le soir, tant sur les chaînes TV gratuites que sur les plateformes de SVOD.

Vendredi 11 novembre : soirée classiques

Vous pouvez découvrir Suicide Kings sur Paramount Channel à 20h45. La chaîne est incluse dans votre abonnement Freebox et disponible sur le canal 52. Place au synopsis : Charlie, un ex-caïd, se fait enlever à la sortie d’un restaurant par trois jeunes gens. Max, Avery et Brett ont une bonne raison. La soeur de Max a été kidnappée. Les trois amis ont besoin de Charlie et de ses relations dans le milieu pour la retrouver et payer une forte rançon. Séquestré, mutilé et drogué, l’ex-truand entre dans le jeu de ses ravisseurs. Au fil de la nuit, la partie se complique et son issue devient très incertaine pour chacun.



Toujours dans une vibe des années 80-90, les abonnés Freebox avec TV by Canal peuvent également se tourner vers Paris Première (canal 28) qui diffusera Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre à 22h45. Vous retrouvez le héros bien connu du monde post-apocalyptique, Max, qui erre sur une terre ravagée par l’holocauste nucléaire. Après avoir été dépouillé de ses derniers biens, il arrive dans la Ville du Troc, dirigée par Entity. Pour entrer dans cette cité, il accepte un duel avec Master, un nain juché sur un colosse nommé Blaster, dans le dôme du Tonnerre. Sorti vainqueur du combat, Max refuse d’achever son adversaire. Il est alors exilé et recueilli par des enfants.



Samedi 12 novembre : des gangsters et du culte

Et si vous vous plongiez dans une ambiance haletante, du côté des policiers comme des criminels ? Pour samedi, nous vous suggérons Traffic sur Paramount Channel, diffusé à 20h40. Le réalisateur salué Steven Soderbergh délivre dans cette histoire le conflit entre les cartels de Juarez et de Tijuana pour le contrôle de la drogue entre le Mexique et les États-Unis. Alors qu’il affronte la descente aux enfers de sa fille toxicomane de 16 ans, Robert Wakefield, un juge à la Cour suprême de l’Ohio, est chargé de renforcer la lutte antidrogue aux Etats-Unis. Parallèlement, Javier Rodriguez, un policier mexicain, tente de sauver sa peau face au cartel de Tijuana. Au même moment, dans sa luxueuse villa californienne, Helena Ayala, une jeune mère, découvre la double vie de son mari trafiquant lorsqu’il est arrêté.



Et vous pouvez même continuer une fois le film fini en passant directement sur Paris Première puisque dès 23h20, c’est un monument du genre qui vous est proposé : Le Parrain. Si vous ne connaissez pas ce film, il raconte l’histoire fictive de l’une des plus grande familles mafieuses de New York les Corleone. Virgil Sollozzo, qui dirige la famille Tattaglia, propose à Don Vito Corleone de s’associer sur un nouveau marché prometteur : le trafic de drogue. Mais alors que son fils Sonny y est favorable, le patriarche refuse.



Dimanche 13 novembre : des films plus récents pour finir le week-end

Il est vrai que pour l’instant, cette sélection s’est attardée à la fin du siècle de dernier. Pas de panique, pour ceux qui veulent des découvertes plus récentes, vous pouvez-vous rendre sur TF1 dimanche à 21h05 pour découvrir Death Wish, sorti en 2018. Elle raconte l’histoire de Paul, chirurgien appelé à l’hôpital un soir qui va partir dans une spirale de vengeance après que sa femme et sa fille ont été agressé. L’épouse de Paul meurt et sa fille est plongée dans le coma. L’enquête policière semble ne mener à rien. Un jour, un patient amené aux urgences, lâche un pistolet. Paul le récupère et commence à s’entraîner. Avec, il intervient lors du braquage d’une voiture, sans se rendre pas compte qu’il a été filmé par un témoin. La vidéo devient virale.

Si vous n’êtes pas trop action, mais avez envie de vous plonger dans une page de l’histoire assez méconnue, nous pouvons vous recommander Silence, de Martin Scorsese. Diffusé à 20h55 sur Arte, le film vous plonge dans une époque difficile de l’histoire du japon en 1633. Le père Ferreira assiste impuissant à une séance de torture de plusieurs japonais qui avaient affirmé leur foi catholique. Le prêtre a envoyé un dernier courrier à ses condisciples décrivant cette scène. Il aurait ensuite renié sa foi pour sauver sa vie, avant de vivre anonymement parmi les japonais. Deux de ses disciples, le père Rodrigue et le père Garupe, peu convaincus par cette hypothèse, décident d’aller au Japon pour le retrouver. Sur place, les deux hommes entament leurs recherches, qui s’avèrent très difficiles.



Et sur les plateformes ?

Si le programme TV ne vous emballe pas, vous pouvez toujours vous tourner vers une des nombreuses plateformes de SVOD proposées au sein des offres de Free. Pour cette sélection, nous nous concentrons sur les services inclus ou offerts aux abonnés Freebox.

Ainsi sur Netflix, inclus pour les abonnés Freebox Delta et One, vous pouvez découvrir la comédie romantique française Premières vacances avec Jonathan Cohen et Camille Cottin. Deux personnes s’étant rencontrés sur Tinder vont très rapidement mettre leur relation à l’épreuve en partant dans un voyage ambitieux, à vous de voir les péripéties qu’ils vont rencontrer.



Sur Amazon Prime Video inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert aux abonnés Freebox Révolution et Pop pendant 6 mois, vous pouvez découvrir My Policeman. Ce tout récent film vous raconte u ne histoire sur un amour interdit et l’évolution des conventions sociales. My Policeman dresse le tableau d’un triangle amoureux initié il y a quarante ans entre Tom, un officier de police (Harry Styles/Linus Roache), Marion, une institutrice (Emma Corrin/Gina mcKee) et Patrick, un conservateur de musée (David Dawson/Rupert Everett).



Pour un moment à partager avec les enfants, pourquoi ne pas se tourner vers Apple TV+, offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Delta et Pop avec Apple TV 4K ? Vous pourrez ainsi découvrir Luck, racontant l’épopée de Sam Greenfield, la personne la plus malchanceuse du monde. Lorsqu’elle découvre pour la première fois la Terre de la Chance, Sam se lance dans une aventure pour apporter un peu de chance à sa meilleure amie. Mais les humains étant interdits dans ce monde magique, le seul espoir de Sam est de faire équipe avec des créatures qui y vivent.



Si vous vous sentez un peu plus d’humeur à bingewatcher une série, Canal+ Séries est là pour vous. Avec ce service inclus pendant 12 mois pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, vous pourrez par exemple découvrir la série Désordres, où Florence Foresti incarne son propre personnage, tiraillée entre son rôle de personnalité publique, de mère en garde alternée, célibataire à la dérive, angoissée chronique… Une comédie à découvrir sans trop de craintes pour les fans de l’humoriste.

