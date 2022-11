Star Academy : Julien jette l’éponge en pleine évaluation

Julien a perdu tout ses moyens lors des dernières évaluations de la “Star Academy“. Le candidat a mis fin à son évaluation devant les professeurs.

Ce mardi, les huit derniers pensionnaires du château de la “Star Academy” ont passé leurs évaluations. Enola, Louis, Anisha et les autres, ont récupérer un ticket pour la demi-finale. Les candidats ont découvert le titre qu’ils allaient devoir chanter, une heure avant de se produire devant les membres du corps professoral. Sauvé par le public à deux reprises, Julien a perdu tous ses moyens en découvrant qu’il devait reprendre “Lucie” de Pascal Obispo. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir, en live, sa prestation catastrophique. Le candidat a abandonné et mis fin à son évaluation. “Je suis désolé, j’ai vraiment tout zappé, ça ne sert à rien. C’est impossible pour moi, donc je ne peux pas. Je suis désolé“, a lâché Julien, devant un Mickaël Goldman dépité. “Tu peux, il faut bosser“, lui a répondu Yanis Marshall. “J’ai bossé, mais je suis le dernier à passer. Je ne fais que dormir depuis tout à l’heure. Je suis dégoûté“, a répondu Julien. Après son abandon, Julien s’est lancé dans l’improvisation théâtrale à la demande de Pierre De Brauer. Heureusement pour lui, sa prestation fut plus convaincante. “Ce n’est pas grave. Je n’ai aucun regret“, a lancé Julien, aux autres élèves. Pour connaitre le destin de Julien, rendez-vous ce soir, dès 17h30, dans “Star Academy“.

Julien dit au prof que ça sert a rien qu’il face son évaluation de chant #StarAcademy pic.twitter.com/y3zEKN9MI3 — ⭐️ Le Mag Star Academy (@LeMagStarAc) November 8, 2022

