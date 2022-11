Léa Salamé s’excuse après le débat sur la transidentité qui fait polémique

En octobre, dans “Quelle époque !“, un débat entre Dora Moutat, et Marie Cau, avait été organisé. Ce dimanche, invitée de “C médiadique“, Léa Salamé est revenu sur ce débat.

Ce dimanche, Léa Salamé était une des invitées de “C médiatique” sur France 5. Mélanie Taravant est revenu sur la polémique causée par le débat organisé dans son émission “Quelle époque !” entre une blogueuse féministe et la première maire transgenre de France. Le 15 octobre, sur France 2, la blogueuse Dora Moutat avait lancé : “Pour moi, Marie Cau c’est un homme“. “Ces propos sont d’une grande violence”, avait réagi, le lendemain, Isabelle Rome, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Léa Salamé s’est exprimée : “J’assume parfaitement d’avoir fait ce débat. La puissance, la dignité et le calme de Marie Cau, je pense, ont fait plus avancer la question trans que toutes les interviews plus calmes et plus bien pensantes. On ne pensait pas faire de l’audience avec ça puisqu’on l’a mis à la fin de l’émission qui était à 1h15 du matin. Il s’est passé quelque chose et je pense que ça a fait avancer beaucoup de gens dans leur réflexion“.

Un débat “insupportable”

Augustin Trapenard, autre invité de France 5, est intervenu pour la contredire en pointant “la grande violence“, voire le caractère “insupportable” du débat organisé ce soir-là sur la transidentité. “Je suis d’accord avec toi. C’est quelque chose qui m’a heurté. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin dans la violence de l’affrontement. Je pensais que les arguments pouvaient se défendre l’un et l’autre mais peut-être pas avec cette véhémence“, a répondu Léa Salamé. “Quand le débat de départ devient ‘vous n’êtes pas une femme’, on a quand même changé de sujet“, a rétorqué Augustin Trapenard.

Source : Pure Médias

