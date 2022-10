“L’heure des Pros”: Yann Moix provoque un malaise sur le plateau, Elizabeth Levy perturbe l’émission de Pascal Praud avec son retard

Ce lundi 10 octobre 2022, Élisabeth Levy a perturbé la nouvelle édition de l’émission, animée par Pascal Praud, “L’Heure des Pros” sur CNews.

Ce lundi 10 octobre 2022, dans l’édition matinale de “L’Heure des Pros“ sur CNews, Pascal Praud a évoqué la responsabilité de la CGT concernant le blocage des raffineries avec ses chroniqueurs. Yann Moix cite, une phrase du journaliste, Franz-Olivier Giesbert, datant de plusieurs années : “Les deux cancers de la France sont la CGT et Daesh“. Après cette citation, un véritable malaise s’est installé sur le plateau. Quelques minutes plus tard, Elisabeth Levy, arrive sur le plateau. La chroniqueuse se retrouve contrainte de s’excuser pour son retard. Elle explique avoir terminé son chemin à pied à cause des embouteillages aux stations services. Pascal Praud explique, ensuite, qu’il y a un problème technique et annonce qu’il n’y a pas de sujets et d’intervenants. Finalement, un extrait de Jean-Luc Mélenchon prenant, à nouveau, la défense d’Adrien Quatennens est diffusé.

