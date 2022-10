“Clique” : Roman Frayssinet perturbé suite à un bug technique lors de son passage dans l’émission

L’humoriste Roman Frayssinet était invité pour la première de la saison de “Clique” sur Canal+ et a été perturbé par un bug technique de son micro.

Ce lundi soir, Mouloud Achour a fait son retour sur Canal+ avec son émission “Clique“. Roman Frayssinet était invité pour l’occasion et les téléspectateurs, 40.000 curieux selon Médiamétrie, ont pu assister, en fin d’émission, à la chronique de l’humoriste perturbé par des bugs techniques. Après une trentaine de secondes, le comique a connu quelques soucis avec le micro. Des grésillements coupaient fréquemment sa voix. N’ayant pas connaissance des perturbations, une membre du staff a apporté un nouveau micro sur le plateau.

“C’est un show de mime ?“

“J’en ai besoin ? On ne m’entend pas depuis tout à l’heure ? C’est un show de mime ?“, a réagi avec humour Roman Frayssinet, provoquant le fou rire de Mouloud Achour et du public. L’animateur a fini par expliquer à Roman Frayssinet l’incident. Alors que ce dernier avait repris sa présentation, le présentateur de “Clique” lui a d’un coup retiré le micro des mains. Les grésillements se sont alors stopper et il a pu terminer sa chronique avec le micro du début .



Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox