“Étranger” : cette réponse gênante d’un candidat de “Slam”

Lors de l’émission de ce lundi, un malaise s’est installé sur le plateau de “Slam”, sur France 3.

Lors de la seconde manche, celle de la grille en douze mots à remplir, l’émission présentée par Cyril Féraud a vu un candidat donné une réponse assez spéciale. Vincent, son adversaire, venait de donner “équipe” pour “son esprit soude”, Guillaume, lui, devait trouver le mot correspondant à “animal vivant parmi nous“. Il devait composer avec un “g“, en sixième lettre. Le candidat lance, sans vraiment prendre le temps de réfléchir, : “étranger“. Se rendant compte de son erreur, Guillaume, mal à l’aise, perd peu à peu ses moyens et ne sait plus quoi dire, devant l’animateur qui écarquille les yeux avant de lui lancer : “Je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle !“. “C’est le seul mot qui me soit venu…“, justifie le candidat. Le bon mot se trouvait être “mistigri“. Le candidat reviendra sur le sujet un peu plus tard : “La honte…Je suis bon pour le zapping“. “Oui, pendant quinze ans !“, conclura l’animateur.

La question *Animal qui vit parmi nous ?*

Le candidat: Étranger !

L’animateur: “Je sais pour qui vous allez voter à la présidentielle !”, & pour le rassurer: “Y a aucun problème, aucun souci, aucun malaise, au contraire, c’est rigolo”… @France3tv #Slam pic.twitter.com/2SlhwmqqUa — The Lady π (@Neo_ChrySalis) October 4, 2022

