“Esprits criminels” de retour dans une nouvelle version sur Paramount+

Paramount+ commande un reboot à la série “Esprit criminel” pour sa plateforme.

Paramount+ officialise le reboot de la série aux 15 saisons, “Esprits criminels“. Selon “Deadline” cette nouvelle version, produite par ABC Signature et CBS Studios (Paramount), sera diffusée exclusivement sur la plateforme. Pour la série, portée par la showrunneuse et productrice Erica Messer, le FBI pourra compter sur une équipe de profilers expérimentée pour traquer de redoutables tueurs en série. Six acteurs de la série originelle seront au casting :

Joe Mantegna (David Rossi),

(David Rossi), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia),

(Penelope Garcia), Adam Rodriguez (Luke Alvez),

(Luke Alvez), A.J. Cook (JJ),

(JJ), Aisha Tyle (Dr. Tara Lewis),

(Dr. Tara Lewis), Paget Brewster (Emily Prentiss)

Malheureusement pour les fans, Spencer Reid, alias Matthew Gray Gubler, et Matthew Simmons, alias Matthew Simmons, ne seront pas de retour. Les dix épisodes se concentreront sur une seule et même enquête dans laquelle l’équipe du Département des sciences du comportement du FBI tentera d’arrêter un criminel ayant utilisé la pandémie pour établir un réseau de tueurs en série.

Paramount+ en France, c’est pour cette année

Pour rappel, Paramount+ propose un large choix de films à succès et d’émissions, mais aussi de nombreux contenus originaux comme SHOWTIME et ViacomCBS. Sans oublier des séries comme “The Offer“, “The Man Who Fell to Earth“, “The First Lady, Grease : Rise of the Pink Ladies“, “Fatal Attraction“, “Halo” et “Rabbit Hole“. La plateforme débarquera en France d’ici la fin de l’année et sera incluse pour les abonnés à l’offre Canal+ Ciné Séries.

