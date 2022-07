HBO dévoile une nouvelle bande-annonce pour “House of the Dragon”

HBO lève le voile sur la nouvelle bande-annonce de “House of the Dragon“, la série spin-off de l’univers de “Game of Thrones“.

La HBO publie une nouvelle bande-annonce pour la série spin-off de “Game of Thrones“, “House of the Dragon“. Elle est prévue pour le 22 août prochain sur OCS en simultané dès 3 h 00 avec les États-Unis. D’après le roman “Fire & Blood” de George R.R. Martin, la série est réalisée par George R.R. Martin et Ryan J. Condal. L’histoire se déroule 300 ans avant les événements de “Game of Thrones“, retour sur les origines de la Maison Targaryen. Avec au casting :