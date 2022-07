“Pékin express” : Xavier Domergue rappelé à l’ordre en pleine épreuve par Valérie Trierweiler

Valérie Trierweiler, l’ex-première dame, a rappelé à l’ordre Xavier Domergue pour tricherie afin de passer devant ses concurrents dans “Pékin Express“.

Hier soir, lors de la 3e étape de “Pékin Express” diffusée sur M6, les binômes ont dû affronter un parcours d’obstacles composé de vieux pneus, d’un poulailler, d’un tuktuk et d’une toile d’araignée. Le candidat, choisi par son co-équipier, devait avoir les yeux bandés et transporter des verres remplis de thé sur un plateau et être guidé par la voix de son second. Mais la tension a grimpé lors du premier obstacle puisque Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine et le binôme formé par les journalistes Xavier Domergue et Yoann Riou se sont retrouvés au même endroit. “L’ex-première dame de France, galvanisée par la compétition, va se révéler être une concurrente redoutable“, avait prévenu Stéphane Rotenberg en voix-off.

Xavier Domergue a commis une erreur en mettant un de ses pieds hors d’un pneu, ce qui était synonyme de retour à la case départ. Valérie Trierweiler s’est chargée elle-même, plutôt que de laisser la production, de signaler cette faute. “Non, il a mis dehors ! T’as pas le droit de mettre les pieds dehors“. “C’est pas sérieux là… Il y a des gens, ça ne les dérange pas de marcher sur les autres. Nous, on n’est pas comme ça et on va montrer qu’humainement, on va sortir encore plus forts“, a répondu le journaliste, tout en retournant au point de départ. “On n’a pas été sympas à dénoncer, mais bon, à la guerre comme à la guerre. C’est le jeu !“, s’est exprimée l’ex-première dame, tout en continuant à guider son amie.

Source : Pure Médias