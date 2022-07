Nawell Madani en larmes après son sketch au Marrakech du rire sur M6

Nawell Madani est remontée sur scène après une longue pause et a fini en larmes après son sketch au Marrakech du rire.

Ce mardi soir, M6 diffusait la 10e édition du “Marrakech du rire“, festival d’humour présenté par Jamel Debbouze. L’événement était de retour après trois ans d’absence en raison de la crise sanitaire. Parmi les nombreux artistes à avoir répondu à l’invitation de l’humoriste figuraient Jeff Panacloc, Ahmed Sylla, Kad Merad, Camille Lellouche, mais également Nawell Madani. L’humoriste a été très énergique et a évoqué les relations homme / femme puis sa vie de couple avec Djebril Zonga, mannequin et acteur.

À la fin de son sketch, Nawell Madani a eu droit à une standing ovation et n’a pas pu cacher ses émotions. “Je vais dire un mot avant de partir. Si j’arrive à parler… Ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène. Et ce métier, il est dur et j’ai beaucoup douté. Et la force que vous m’avez donnée aujourd’hui ! Merci beaucoup Marrakech, merci !“, a terminé l’humoriste. “J’adore quand ça se passe comme ça. C’est ça qui me fait kiffer“, a réagi Jamel Debbouze.

Source : Pure Médias