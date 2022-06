Netflix dévoile les nouveautés à ne pas manquer en ce mois de juin

Tous les mois Netflix, enrichit son catalogue avec de nouveaux films et séries et documentaires. Découvrez les programmes qui vont débarquer tout au long de ce mois de juin.

01 juin

Akira : film de Katsuhiro Ôtomo avec Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama.

Synopsis : Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la victime d’expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté d’une puissance que lui meme ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qui l’a opprimé. Dès lors, Il se retrouve au coeur d’une légende populaire qui annonce le retour prochain d’Akira, un enfant aux pouvoirs extra-ordinaires censé délivrer Tokyo du chaos…

The Florida Project : film de Sean Baker avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe.

Synopsis : Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…

La tour Montparnasse infernale : film de Charles Nemes avec Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs.

Synopsis : Un soir, suspendus au 52ème étage de la Tour Montparnasse, Eric et Ramzy, deux laveurs de carreaux, ont pris du retard dans leur travail.Pendant ce temps, la jolie Stéphanie attend son oncle, le puissant PDG du Groupe Lanceval, et ses fils, les actionnaires principaux, pour un conseil d’administration nocturne qui va se révéler bien mouvementé. En effet, un commando surentraîné investit l’immeuble, contrôle tous les accès et prend la famille Lanceval en otage. Stéphanie est en fait l’organisatrice du coup monté et convoite la fortune de son oncle qui la méprise depuis toujours. Stéphanie et ses hommes n’attendent plus que la main de la chère mère, dont les empreintes vont permettre d’actionner le mécanisme d’ouverture du coffre.Cependant, nos deux compères sont restés au sommet de la Tour et risquent bien de faire capoter le plan machiavélique de la belle.

Le monde secret des emojis : film de Tony Leondis avec T.J. Miller, James Corden, Anna Faris.

Synopsis : Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous trois s’embarquent dans une « app-venture » épique d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur monde avant qu’il ne soit effacé à jamais…

La dernière maison sur la gauche : film de Dennis Iliadis avec Garret Dillahunt, Michael Bowen, Joshua Cox.

Synopsis : Les Collingwood possèdent une maison isolée, sur les berges d’un paisible lac. Leur fille, Mari, et sa copine Paige ne vont pas tarder à se faire enlever par un psychopathe évadé, Krug, sa compagne Sadie, son frère Francis et son fils, Justin. Laissée pour morte, Mari tentera de rejoindre à la nage la demeure familiale, sa dernière chance de survie…

Robin des bois : film de Ridley Scott avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow.

Synopsis : À l’aube du treizième siècle, Richard Coeur de Lion, roi d’Angleterre, meurt. A Nottingham, Robin découvre l’étendue de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté, mais trouve une alliée en la personne de la belle et impétueuse Lady Marianne. Robin entre en résistance et rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les prouesses de combat n’ont d’égal que le goût pour les plaisirs de la vie. Ensemble, ils vont s’efforcer de soulager un peuple opprimé.

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie : film de Jan de Bont avec Angelina Jolie, Gerard Butler, Djimon Hounsou.

Synopsis : Aux abords du Kilimandjaro, le “Berceau de la Vie” abrite le plus mystérieux et le plus terrifiant des fléaux : la Boîte de Pandore, dont les germes pourraient en quelques heures anéantir l’Humanité. Au moment où Lara Croft, l’archéologue de charme, s’apprête à prendre possession de l’orbe contenant les coordonnées de ce trésor, un commando chinois fait irruption dans le temple sous-marin et s’en empare. Sauvée de la mort par ses fidèles assistants Bryce et Hillary, l’aventurière regagne son manoir, où elle reçoit bientôt la visite de deux émissaires du MI 6. Elle apprend ainsi que le commanditaire des tueurs et de leur chef Chen Lo n’est autre que le Dr. Jonathan Reiss, un mégalomane cynique, soupçonné de fournir des armes biologiques high-tech aux plus offrants…

02 juin

Borgen, le pouvoir ou la gloire : film d’Adam Price, Emilie Lebech Kaae avec Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Mikael Birkkjær.

Synopsis : La ministre des Affaires étrangères Birgitte Nyborg voit sa carrière compromise lorsqu’un conflit pétrolier au Groenland menace de se transformer en crise internationale.

03 juin

Floor is lava S2 : Pour traverser des pièces inondées de lave, les concurrents sautent de chaise en chaise, se suspendent aux rideaux, et se balancent aux lustres. Un jeu chaud bouillant !

Mr.Good : flic ou baron ? : Dans cette série documentaire, lorsqu’un flic de choc est suspecté de trafic de drogue, les enquêteurs doivent déterminer s’il est un excellent policier ou un criminel.

04 juin

Une mère parfaite : film de Carol Noble avec Julie Gayet, Tomer Sisley, Eden Ducourant.

Synopsis : À Berlin, la vie paisible et bourgeoise d’Hélène Berg bascule à la suite d’un appel téléphonique. Sa fille, Anya, étudiante à Paris, est la principale suspecte dans une affaire de meurtre. Convaincue de son innocence, Hélène prend le premier vol pour se rendre au côté de sa fille. Sur place, elle mène sa propre enquête, aidée de Vincent, un avocat français, mais aussi son amour de jeunesse qu’elle n’avait pas revu depuis vingt ans. Mais au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs recherches, Hélène et Vincent découvrent des preuves compromettantes à l’encontre d’Anya. Le doute s’insinue : et si c’était vrai, et si sa fille était coupable ?

06 juin

Demain : film de Cyril Dion et Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Jeremy Rifkin.

Synopsis : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

My liberation notes : série créée par Kim Sok-yun,Park Hae-young avec Lee Min-ki,Kim Ji-won,Son Suk-ku.

Synopsis : Lassés de la monotonie de leur vie d’adulte, un frère et ses deux sœurs cherchent à se libérer des chaînes du quotidien et à trouver un sens à leur existence banale.

08 juin

Le haut du panier : film de Jeremiah Zagar avec Adam Sandler, Juancho Hernangómez, Queen Latifah.

Synopsis : Après avoir repéré à l’étranger un joueur de basket phénoménal, mais au passé houleux, un recruteur en perte de vitesse décide de le faire venir aux États-Unis sans avoir consulté son équipe. Contre toute attente, il va avoir l’occasion de prouver que sa recrue est digne de la NBA.

09 juin

Nouvelle école : De freestyles en battles, des rappeurs s’affrontent pour décrocher un prix de 100 000 euros, face à un jury composé de Niska, Shay et SCH.

10 juin

Peaky Blinders S6 : série créée par Steven Knight avec Cillian Murphy, Helen McCrory, Natasha O’Keeffe.

Synopsis : Tommy part pour l’Amérique du Nord, où la fin de la Prohibition en fait le terrain fertile pour de nouvelles opportunités. Il doit y faire face à un nouveau danger, celui d’un vieil adversaire déterminé à passer à l’action…

First Kill : série créée par Felicia D. Henderson avec Imani Lewis, Sarah Catherine Hook, Elizabeth Mitchell.

Synopsis : Afin de prendre pleinement sa place au sein de sa famille de vampires, le temps est venu pour Juliette de faire sa première victime. C’est décidé : sa proie sera Calliope, fraîchement débarquée en ville. Mais Juliette découvre bientôt que Calliope est en réalité une tueuse de vampires…

14 juin

Jennifer Lopez : Halftime : documentaire d’Amanda Micheli.

Synopsis : La superstar mondiale Jennifer Lopez revient sur sa carrière aux multiples facettes et sur la pression de la vie sous les projecteurs dans ce documentaire intimiste.

15 juin

Patient : film de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly.

Synopsis : Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens…. Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

Loving : film de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas.

Synopsis : Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit d’une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu’à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l’arrêt “Loving v. Virginia” symbolise le droit de s’aimer pour tous, sans aucune distinction d’origine.

16 juin

Love & anarchy S2 : série créée par Lisa Langseth avec Ida Engvoll, Björn Mosten, Carla Sehn.

Synopsis : Sofie, à peine divorcée, tente de refaire sa vie avec Max. Malheureusement, ses espoirs sont vite brisés : des circonstances inattendues la propulsent dans une crise de la quarantaine qui va bouleverser sa relation avec le jeune homme. Parallèlement, la petite maison d’édition Lund et Lagerstedt doit faire face à un monde littéraire très conservateur tout en essayant de saisir les opportunités novatrices qu’offre la société contemporaine. Vieille garde et nouvelle génération, art et finance ne tardent pas à s’affronter.

Snoop Dogg’s f*cn around comedy special

17 juin

Spiderhead : film de Joseph Kosinski avec Chris Hemsworth, Jurnee Smollett, Miles Teller.

Synopsis : Dans un futur proche, deux jeunes détenus doivent affronter leur passé dans un établissement dirigé par un homme brillant à l’esprit visionnaire. Celui-ci mène des expériences sur les prisonniers avec des médicaments agissant sur les émotions.

18 juin

Spriggan : série animée créée par Hiroshi Seko avec Chiaki Kobayashi, Mariya Ise, Kenji Hamada.

Synopsis : Quand les reliques d’une civilisation alien sont retrouvées, les agents Spriggan doivent s’assurer que leur dangereux pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains.

19 juin

Le Daim : film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy.

Synopsis : Georges, la quarantaine, quitte du jour au lendemain sa femme et son travail pour s’offrir le blouson de ses rêves, une veste en daim à franges. Le vendeur lui cède avec un caméscope numérique. Très fier du nouveau style que lui confère son achat, Georges prend une chambre d’hôtel dans une station des Pyrénées. Dans un bar, il fait la connaissance de Denise, une serveuse cinéphile qui rêve de devenir monteuse. Il lui fait croire qu’il est un réalisateur en repérage pour un prochain tournage. L’homme développe par ailleurs une véritable obsession pour son blouson. Quentin Dupieux continue la construction de son oeuvre singulière dans un film où l’absurde le dispute au non-sens, avec une pointe de sauvagerie.

22 juin

Umbrella Academy S3 : série créée par Steve Blackman avec Elliot Page, Aidan Gallagher, Tom Hopper.

Synopsis : Les enfants Hargreeves ont pu récupérer une mallette pour retourner en 2019, le 2 avril, au lendemain de l’Apocalypse qu’ils ont fuie dans la première saison. Leur père, Reginald Hargreeves (Colm Feore) est toujours vivant, mais ils découvrent que l’Umbrella Academy n’a jamais existé…

Dans la peau de nos animaux : Découvrez d’étonnantes créatures du monde entier et les dernières découvertes scientifiques sur les sens et les aptitudes de nos amis les animaux. C’est miaou-gnifique !

24 juin

Money Heist Korea : série créée par Ryu Yong-jae avec Yoo Ji-tae, Yunjin Kim, Park Hae-Soo.

Synopsis : Version coréenne de La Casa de Papel. Un génie du crime rassemble huit voleurs afin d’organiser une prise d’otages à la Maison de la monnaie.

Seul face à l’abeille : série créée par Rowan Atkinson, Will Davies avec Rowan Atkinson, Daniel Fearn, Chizzy Akudolu.

Synopsis : Un homme se retrouve en guerre contre une abeille alors qu’il habite un luxueux manoir. Qui va gagner ?

30 juin

Bastard!!- Heavy Metal, Dark Fantasy : série animée avec Kishow Taniyama, Tomori Kusunoki, Hiroki Yasumoto.

Synopsis : Dans un monde revenu à l’ère médiévale, au sein duquel règne la guerre et ses horreurs, la terrible armée des ténèbres cherche à ramener à la vie Antrhax, un ancien dieu de la destruction, afin d’utiliser son pouvoir pour conquérir le monde. Pour atteindre cet objectif, Kal Su, le chef de l’armée, décide d’assaillir Meta-Licana, un royaume détenant l’un des sceaux qui emprisonne la créature. Pour se protéger de l’assaut imminent, le royaume décide de faire appel au pouvoir de Dark Schneider, un puissant guerrier créé par les Douze Sages il y a 400 ans de cela, scellé il y a quinze ans dans le corps de Lucié Lenlen pour contrecarrer ses plans de domination du monde. Pour briser le sceau, Lucié Lenlen doit recevoir un baiser de Yoko, la fille du grand mage qui avait scellé Dark Schneider autrefois. Toutefois… est-ce vraiment une bonne idée de vouloir libérer le plus puissant mage du monde lorsque ce dernier avait comme objectif de, lui aussi, asservir le monde ?



Spider-Man : new generation : film d’animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman avec Stéphane Bak, Shameik Moore, Jake Johnson (XVI).

Synopsis : Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est démultipliée… Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.