“The Gray Man”, Netflix dévoile la bande-annonce de son futur film au casting 5 étoiles

Netflix dévoile la bande-annonce de “The Gray Man“, son futur film qui arrive sur la plateforme le 22 juillet.

Le film “The Gray Man” a droit à sa bande-annonce en attendant sa sortie le 22 juillet sur Netflix. Réalisé par les frères Russo (Anthony et Joe), le film, inspiré du roman du même titre, raconte l’histoire de l’agent de la CIA Court Gentry, alias Sierra Six qui utilise comme nom de code : “Gray Man“. Recruté dans une prison fédérale par son officier traitant, Donald Fitzroy, Gentry était autrefois un redoutable tueur à gages à la solde de la CIA. Mais la situation a radicalement changé : Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen, ancien comparse de la CIA, totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l’éliminer. L’agent Dani Miranda le couvre et il en aura besoin. Avec au casting :