“Love, Victor” : la série revient pour une saison 3, Disney+ dévoile une bande-annonce

Disney+ dévoile la bande-annonce de la troisième saison de “Love, Victor” qui arrive sur la plateforme dès le 15 juin.

“Love, Victor” revient avec une troisième saison le 15 juin sur Disney+. Réalisé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, la série raconte, pour cet ultime rendez-vous, celle de Victor poursuivant son introspection afin de discerner non seulement avec qui il a envie d’être, mais surtout qui il a envie d’être. Alors que leur scolarité à Creekwood est sur le point de s’achever et qu’il leur faudra bientôt décider de ce qu’ils feront après le lycée, Victor et ses amis se retrouvent confrontés à une nouvelle série de problèmes qu’ils vont devoir résoudre au mieux afin de se donner les meilleures chances pour l’avenir. Avec au casting :

Michael Cimino (II) (Victor),

(Victor), Rachel Hilson (Mia),

(Mia), Anthony Turpel (Felix),

(Felix), Bebe Wood (Lake),

(Lake), Mason Gooding (Andrew),

(Andrew), George Sear (Benji),

(Benji), Isabella Ferreira (Pilar),

(Pilar), Mateo Fernandez (Adrian),

(Adrian), James Martinez (Armando),

(Armando), Ana Ortiz (Isabel)