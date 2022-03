Malaise en direct de “C à vous” entre Muriel Robin et Pierre Lescure

Ce lundi 21 mars, sur le plateau de “C à vous“, Muriel Robin a remis en cause les infos données par Pierre Lescure. Réalisant son erreur, elle s’est ensuite excusée.

Ce lundi 21 mars, Muriel Robin et Cédric Klapisch étaient invités sur le plateau de “C à vous” sur France 5 pour faire la promotion d'”En corps“, qui sort au cinéma le 30 mars. Mais, Pierre Lescure a voulu parler d’un autre projet avec Muriel Robin. Le 25ᵉ anniversaire du spectacle “Ils s’aiment“, dans lequel elle avait mis en scène Pierre Palmade et Michèle Laroque. Le chroniqueur interroge l’humoriste sur “la fête des 25 ans” en préparation “avec des couples inédits”. Muriel Robin affirme ne pas être du tout eu courant de ce projet.

“Ah bon ? Ben, écoutez, je suis ravie de l’apprendre !“

“Ah bon ? Ben, écoutez, je suis ravie de l’apprendre !“, répond avec surprise Muriel Robin à Pierre Lescure. “On a même vu des photos de casting, avec Michèle Laroque et Arnaud Ducret. Vous, vous serez au bras de Pierre Arditi”, assure le chroniqueur, avant que ne s’affiche, sur l’écran, les photos des couples de stars qui sont censés participer à “Ils s’aiment ou presque”. En plus des duos précédemment cités, Pierre Palmade serait associé à Carole Bouquet, Audrey Fleurot à Michael Youn et Claudia Tagbo à Florent Peyre. Muriel Robin l’assure, ils “n’en parlent pas du tout” de cette fête des 25 ans et se demande “d’où ça sort ? Et je vous dis tout de suite, moi, je ne le ferais pas. On a fait les 20 ans, si on commence à fêter tous les 5 ans, on risque de créer une petite lassitude”.

“Pardon, excusez-moi“

“Cette information, elle est bizarre“, ajoute l’humoriste, ce qui créé un léger malaise sur le plateau. Perdu, Pierre Lescure en bégaie et souffle : “On avait même l’affiche”. Comme lui, Anne-Elisabeth Lemoine est tout aussi perdue. Quand subitement, la mémoire de Muriel Robin revient. “Attendez ! Je peux revoir l’affiche ? Ça y est, je sais ce que c’est. Mais ce n’est pas sur scène, c’est un téléfilm“, s’exprime l’invitée. Désolée de ce quiproquo, la comédienne s’excuse ensuite. “C’est un malentendu. Pardon, excusez-moi. Parce que vous êtes quand même passé un peu pour…“, s’excuse Muriel Robin, avant d’affirmer que c’est elle qui passe désormais un peu pour une imbécile.

Source : Télé Loisirs