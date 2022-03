Laurent Delahousse : ce geste envers le chanteur Sting dans “20 h 30, le dimanche” est impardonnable pour les internautes

Ce dimanche 20 mars, dans “20 h 30, le dimanche“, Laurent Delahousse a provoqué la colère des téléspectateurs avec un geste impardonnable et lamentable envers le chanteur Sting.

Ce dimanche 20 mars, Laurent Delahousse recevait Robert Badinter, âgé de 94 ans, afin d’évoquer la guerre en Ukraine. En seconde partie, c’est Anthony Delon qui a fait le déplacement pour faire la promotion de son autobiographie “Entre chien et loup“. Son livre évoque notamment son père, Alain Delon, ses amours, Romy Schneider, Nathalie Delon ou encore Mireille Darc. Un évènement a complètement fâché les spectateurs en fin d’émission. En effet, après l’émission, la production a décidé de remplacer le live par une musique de fin, la reprise de Sting, “Russians“. Les internautes ont pu découvrir le chanteur ému au vu du conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine. Après seulement quelques secondes de musique, la chaîne a coupé et lancé la météo. Selon les internautes, c’est une action honteuse.

“Vous puez le fric“

Le titre étant très puissant, les spectateurs ont montré leur mécontentement sur Twitter en identifiant Laurent Delahousse et la chaîne. “Bravo de couper une chanson pour passer les sponsors de merde pour la météo. Vous puez le fric avec une arrogance crasse.” affichant le drapeau de l’Ukraine en soutien. Un tweet accompagné de commentaire comme : “Mais pour qui se prennent Delahousse et la rédaction de ce JT en coupant de la sorte la chanson de Sting. La honte !“, ou encore “Pourquoi avoir coupé sa chanson Russians ? C’est irrespectueux !“.

