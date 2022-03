Salhia Brakhlia taclée par Marine Le Pen à propos de son salaire chez franceinfo

Salhia Brakhlia recevait, ce lundi matin, Marine Le Pen sur franceinfo. La candidate agacée par une question, a taclé la journaliste.

Ce lundi matin, Salhia Brakhlia et Lorrain Sénéchal recevaient, sur franceinfo, la candidate du RN (Rassemblement national) à l’élection présidentielle, Marine Le Pen. Après s’être de nouveau défendue d’être d’extrême-droite, elle s’est exprimée sur le dossier ukrainien au cours de cette interview. La candidate s’est agacée d’une question posée par Salhia Brakhlia. “Vous percevez toujours votre salaire de 5.000 euros net mensuel affiliés à votre poste de président du parti. Pourquoi ?“, a demandé l’ex-journaliste de “Quotidien“.

“Je pense que j’apporte à mon mouvement politique une visibilité, une plus-value“, s’est défendue la Marine Le Pen. Lorrain Sénéchal est alors intervenu pour rappeler que Jordan Bardella, actuel président par intérim, “est bénévole“. “On en est là ?“, a soupiré la candidate. Après que les journalistes ont souligné l’endettement actuel du RN, la candidate s’est attaquée à Salhia Brakhlia. “Je pense que vous coûtez plus cher à votre chaîne que moi à mon propre mouvement. Est-ce-que vous apportez plus à votre chaîne que moi à mon mouvement ? Je ne dirai pas non, mais au moins autant dirons-nous“, a lancé l’invitée, plaignant des “faux procès“. “Ce qui est important, c’est de parler du fond de cette campagne présidentielle“, insiste la candidate.

Source : Pure Médias