Découvrez ce qu’il ne faut pas manquer en mars sur Disney+

Fresh : par Lauryn Kahn avec Sebastian Stan, Daisy Edgar-Jones, Jojo T. Gibbs

Synopsis : Noa fait la connaissance de Steve dans une épicerie. Refroidie par les applications de rencontres, elle accepte sur un coup de tête de lui donner son numéro. Après un premier rendez-vous, elle tombe sous le charme de cet homme très séduisant et accepte de partir avec lui en amoureux le temps d’un week-end. Elle va vite découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable… et peu commun !

Captain Marvel : par Anna Boden, Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

Synopsis : Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Demolition : par Bryan Sipe avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper

Synopsis : Banquier d’affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beau-père qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d’autres courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu’au moment où sa correspondance attire l’attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se noue entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se reconstruit, commençant d’abord par faire table rase de sa vie passée…

Transporteur 1, 2, 3, Héritage : par Robert Mark Kamen, Luc Besson avec Jason Statham, François Berléand, Shu Qi

Synopsis : Pour les livraisons à haut risque, Frank est toujours là. Comme les autres, il obéit aux trois règles d’or : ne poser aucune question, ne pas ouvrir les colis et ne pas enfreindre les deux premières au risque d’y trouver la mort.

Mais cette fois-ci, Frank a ouvert le sac posé dans son coffre et a découvert une jeune femme se nommant Lai. Face à ce cas de conscience et à une sombre affaire de trafic humain, il ne va plus pouvoir fermer les yeux et décide d’aider ce “colis” un peu spécial.

8 femmes : par François Ozon, Marina De Van avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart

Synopsis : Dans les années cinquante, dans une grande demeure bourgeoise en pleine campagne, les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un drame se produit : le maître de maison est retrouvé assassiné. Le ou plutôt la coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une longue journée d’enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations.