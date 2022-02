Prime Video : découvrez la première bande annonce de la série événement “Le Seigneur des anneaux”

La série centrée sur l’univers de Tolkien se dévoile un peu plus de jour en jour. Après avoir divulgué le nom officiel de la série puis une salve d’affiches voici le premier teaser officiel.

Prime Video donne l’eau à la bouche aux plus impatients. Les fans de la saga de Tolkien et les plus curieux peuvent dès à présent découvrir la première bande annonce de la série ” Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir”. Prévu pour le 2 septembre prochain, ces premières images offrent des visuels impressionnant et montre qu’Amazon a mit le paquet.

Le mystère reste cependant complet quant à l’intrigue. Pour rappel, la série d’Amazon se passe plusieurs milliers d’années avant les événements abordés dans les deux trilogies à succès sorties au cinéma.