The Voice : “Arrête de me dire des conneries !”, prise de bec entre Vianney et Florent Pagny

Ce samedi 12 février débutait la saison 11 de l’émission de divertissement “The Voice”. Suite au passage d’un candidat qui n’a pas été retenu, deux membres du jury sont montés au créneau. Jean, un agriculteur de 39 ans est venu tenter sa chance dans l’émission avec l’interprétation de “Rise Like A Phoenix” de Conchita Wurst. Alors qu’aucun membre du jury composé de Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine ne s’est retournés, une légère querelle a éclatée. En effet, malgré une performance appréciée, Jean ne dépassera pas les auditions à l’aveugle. Florent Pagny a tout de suite pris la parole après le passage du candidat : “Excusez-nous, vous chantez super bien”, “Le niveau est tout là haut. Tout le monde chante super bien (…) Vous avez votre place et vous avez super bien chanté. On peut juste s’excuser. C’est con mais c’est comme ça“. Des propos faisant réagir le chanteur Vianney de part leur sens contradictoire. “Mais, tu sais, si on veut y aller, il faut y aller en fait !” s’exprime t’il. Une réaction qui n’a d’ailleurs pas manqué d’agacer son confrère : “J’ai cinquante mecs à écouter. Arrête de me dire des conneries ! Dans tous les cas, je vais devoir dire à 48 autres personnes : ‘Oh c’est formidable, vous chantez super bien et je ne peux pas appuyer’” rétorque Florent Pagny. Pour rappel, cette onzième édition apporte une nouvelle règle : le “coach surprise”. Rôle endossé par Nolwenn Leroy. Elle a le pouvoir de faire revenir dans l’émission quatre candidats parmi ceux non sélectionnés lors des auditions à l’aveugle. La chanteuse à sauvé Jean l’agriculteur afin de poursuivre l’aventure. Source : PureMedias