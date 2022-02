Inédit : Spider-Man Far From Home diffusé en clair pour la première fois

Retrouvez la suite des aventures de Spider-Man porté par Tom Holland en prime time pour la première fois ce dimanche sur TF1.

Ce dimanche, retrouvez, en inédit, “Spider-Man Far From Home” sur TF1 à 21 h 10. Réalisé par Jon Watts et avec Chris McKenna et Erik Sommers au scénario, ce second opus du Spider-Man de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) raconte comment Peter Parker (Spider-Man) fait face à la mort de Tony Stark (Iron Man) depuis les événements de “Avengers : Endgame“, est-il à la hauteur de le remplacé ? En parallèle, il va en voyage scolaire en Europe mais, Nick Fury va compromettre ses vacances en lui demandant de l’aider à arrêter de mystérieuses force à l’aide de Quentin Beck aka “Mysterio“, un super-héros venu du multivers pour sauver ce monde de la catastrophe. Retrouvez au casting :