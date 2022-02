C8 : Sophia Aram se fait fortement étriller par Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP

Cyril Hanouna a violemment taclé l’humoriste de France Inter Sophia Aram sur le plateau de TPMP hier soir.

En effet le présentateur de C8 est monté au créneau suite aux moqueries faite par l’intéressée au sujet du “convoi de la liberté” lundi au micro de France Inter. Sans détour Cyril Hanouna déclare : “Les donneurs de leçons sont de retour. Elle a eu des mots très durs et pas drôles (…) Elle a fracassé le convoi de la liberté“.

Ne comptant pas s’arrêter là, les accusations ont continués de pleuvoir, “C’est bien de se moquer de gens quand on est tranquillement chez soi (…) Sophia Aram qui était certainement tranquillement au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés en train de siroter un chocolat chaud n’a pas aimé que le convoi de la liberté la dérange” avant de passer la séquence évoquée par ce dernier.

“C’est triste. C’est tellement pas drôle. Quelqu’un fait une chronique comme ça à côté de moi, je suis gêné. Le mot pour Sophia Aram pour toutes ses chroniques, c’est ‘gênant’. Elle me fait un peu de la peine. Je déteste le mépris et les donneurs de leçons. Il ne faudrait pas que Sophia Aram oublie qu’elle est payée par l’argent du service public“, s’exclame le trublion. Continuant sur sa lancée il a ajouté “Les bobos intellos, c’est insupportable ! On n’en peut plus !” et de conclure “Tu as une fille le lundi matin qui leur en fout plein la gueule et qui les fait passer par des moins que rien. Ca, ça ne passe pas“.

Source : PureMedias