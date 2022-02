TF1 : Miss France 2022 et la danseuse Elsa Bois réunies pour mettre à l’épreuve leur culture générale

Diane Leyre, Miss France 2022, et Elsa Bois, danseuse professionnelle, seront réunis sur TF1 pour faire équipe dans une émission.

Miss France 2022, Diane Leyre et la danseuse professionnelle, Elsa Bois feront équipe sur TF1 dans l’émission “Grand Quiz spécial Baccalauréat”. La Miss avait partagé en story des photos d’elle et Elsa Bois. “Elsa Bois, mon binôme de tête. Regardez là comme elle est belle” a écrit Diane Leyre dans un premier post suivit de “Une trop belle rencontre. Un amour Elsa Bois” dans un second.

Le but du jeu

Le but du jeu est de répondre à 40 questions de culture générale sur un sujet (permis de conduire pour la première émission). Environ 150 personnes sont présentes et classées dans 3 catégories différentes :

18-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

Source : Télé Star