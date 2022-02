Obi-wan Kenobi arrive sur Disney+ en mai dans sa propre série

La série “Obi-wan Kenobi” arrive sur Disney+ en début du mois de mai 2022.

Centrée sur le personnage d'”Obi-wan Kenobi”, interprété dans la saga par Ewan McGregor, la série arrive sur Disney+ en mai 2022 lors de la semaine événement “May The Force Be With You” qui se déroule chaque année le 4 mai. Attendu depuis très longtemps, tout part d’un tweet d’un employer : “Notre propre Obi-Wan va venir vous dire bonjour sur Disney+… en mai 2022” (traduit de l’anglais). L’employer a rapidement supprimer son tweet, et justifier qu’il faisait référence aux comics du personnage avant de passer son compte en privé.

Est-ce un hasard ou une façon de rattraper une erreur ? En tout cas, quelques heures plus tard, le compte Twitter officiel de Star Wars a tweeter que la bande dessinée Obi-wan Kenobi arriverait en mai. A noter que ce mois est important pour les fans de la saga puisque la plupart des grosses annonces sont faites durant cette période. Surement l’occasion de dévoiler officiellement la nouvelle série centrée sur le maître Jedi d’Anakin Skywalker.