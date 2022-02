Massacre à la tronçonneuse : Netflix dévoile la première bande-annonce

Netflix dévoile une première bande-annonce pour son film “Massacre à la tronçonneuse” qui sort le 18 février sur la plateforme.

Netflix publie une première bande-annonce pour “Massacre à la tronçonneuse” et fixe la date au 18 février. Réalisé par David Blue Garcia, écrit par Chris Thomas Devlin, basée sur les personnages de Kim Henkel et Tobe Hooper et tiré d’une histoire de Fede Álvarez et Rodo Sayagues, le film raconte l’histoire de Leatherface, resté caché pendant près de 50 ans et revient terroriser un groupe de jeunes amis idéalistes qui perturbent sans le vouloir son univers protégé dans une petite ville du Texas.

Retrouvez au casting :

John Laroquette (Narrateur)

(Narrateur) Elsie Fisher (Lila)

(Lila) Moe Dunford (Richter)

(Richter) Jacob Latimore (Dante)

(Dante) Sarah Yarkin (Melody)

(Melody) Olwen Fouéré (Sally Hardesty)

(Sally Hardesty) Mark Burnham (Leatherface)

(Leatherface) Alice Krige (Mrs. Mc)

(Mrs. Mc) Nell Hudson (Ruth)

(Ruth) Sam Douglasse (Herb)

(Herb) William Hope (Sheriff Hathaway)

(Sheriff Hathaway) Jolyon Coy (Deputy)

(Deputy) Jessica Allain