Netflix dévoile les nouveautés à découvrir sur sa plateforme en février, des grands classiques au menu

1 février

Comment élever un super-héros S2 : série créée par Carol Barbee avec Alisha Wainwright, Ja’Siah Young, Sammi Haney.

Synopsis : Nicole continue d’élever Dion qui a beaucoup à apprendre sur ses pouvoirs. Mais alors qu’il gagne en puissance, le danger est peut-être plus proche qu’ils ne le pensent.

Anne Frank, ma meilleure amie : film de Ben Sombogaart avec Aiko Beemsterboer, Lottie Hellingman, Björn Freiberg.

Synopsis : Inspiré de l’amitié réelle entre Anne Frank et Hannah Goslar, d’Amsterdam sous l’occupation nazie jusqu’à leurs retrouvailles douloureuses dans un camp de concentration.

Collections Claude Berri : 7 films – Tchao Pantin, Le vieil homme et l’enfant, Uranus, Manon des sources, Jean de Florette, Germinal, Ensemble c’est tout.

Les enfants du paradis : film de Marcel Carné avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur.

Synopsis : Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet, sauve Garance d’une erreur judiciaire. C’est ici que commencent les amours contrariées de Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste qu’elle intimide et qui n’ose lui déclarer sa flamme. Mais aussi ceux de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur, qui entame une liaison avec Garance, tandis que cette dernière aime aussi Baptiste en secret.

Planète terreur : film de Robert Rodriguez avec Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.

Synopsis : Dans une petite ville, William et Dakota Block, un couple de médecins, constatent que leurs patients sont soudain frappés par la gangrène et affectés par un regard vide et inquiétant… De son côté, Cherry, go-go danseuse, s’est fait arracher la jambe lors d’une attaque. Wray, son ex-petit copain, veille sur elle. Mais Cherry a beau être au plus mal, elle n’a pas dit son dernier mot. Tandis que les malades se multiplient et deviennent des agresseurs enragés, Cherry et Wray prennent la tête d’une armée destinée à empêcher l’épidémie de se propager. Si des millions d’individus sont contaminés et beaucoup succombent, une poignée d’entre eux se battront jusqu’au bout pour se réfugier dans un lieu sûr…

Ninja Turtles 1 & 2 : Dans les égouts de New York vivent quatre tortues parlantes et leur sensei, un rat maître des arts martiaux qui les a élevés et entraînés. La ville est terrorisée depuis peu par un mystérieux clan de criminels sans scrupules et les quatre tortues, encore adolescentes, décident de combattre pour protéger les citadins.

Crazy, Stupid, Love : film de John Requa, Glenn Ficarra avec Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore.

Synopsis : À tout juste 40 ans, Cal Weaver mène une vie de rêve: bonne situation, belle maison, enfants formidables et mariage parfait avec sa petite amie. Cependant, lorsqu’il apprend que sa femme, Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie parfaite s’écroule. Pour l’aider à oublier sa femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les nombreuses perspectives qui s’offrent à lui.

Victoria : film de Sebastian Schipper avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski.

Synopsis : Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et l’alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper.

The Walking Dead S10 : Après l’attaque des chuchoteurs ayant fait plusieurs morts, Michonne, Daryl et les autres survivants sont déterminés à se venger. Pourront-ils compter sur l’aide de Negan ?

Top Gun : film de Tony Scott avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt.

Synopsis : Jeune as du pilotage et tête brûlée d’une école réservée à l’élite de l’aéronavale US (“Top Gun”), Pete Mitchell, dit “Maverick”, tombe sous le charme d’une instructrice alors qu’il est en compétition pour le titre du meilleur pilote…

Jackass 3.5 : film de Jeff Tremaine avec Jason Acuña, Johnny Knoxville, Ryan Dunn.

2 février

L’arnaqueur de Tinder : Swipe, swipe, swipe… Pas facile de trouver l’amour en ligne, alors Cecilie n’en croit pas ses yeux quand elle matche avec un jeune et séduisant milliardaire qui s’avère correspondre en tous points à l’homme de ses rêves. Mais les rêves sont parfois bien loin de la réalité et quand elle comprend que cet homme d’affaires international a menti sur son identité, il est déjà trop tard : le séducteur lui a tout pris. C’est alors que le conte de fées prend fin et que l’histoire de vengeance commence. Cecilie identifie les autres cibles de l’escroc et fait équipe avec elles. Plus question d’être des victimes : L’ARNAQUEUR DE TINDER a trouvé des adversaires à sa taille.

4 février

A l’ombre des Magnolias S2 : série créée par Sheryl J. Anderson avec JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley.

Synopsis : Amies depuis toujours, Maddie, Helen et Dana Sue s’épaulent alors qu’elles essaient de concilier couple, famille et carrière dans une petite ville du Sud des États-Unis.

A travers ma fenêtre : film de Marçal Forès avec Julio Peña (III), Pilar Castro, Hugo Arbues.

Synopsis : Amoureuse depuis longtemps, Raquel découvre enfin que ses sentiments pour son voisin sont réciproques. Mais la famille du jeune homme ne voit pas l’histoire d’un bon œil.

6 février

Une intime conviction : film d’Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas.

Synopsis : Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

9 février

Désenchantée P4 : série créée par Matt Groening, Josh Weinstein avec Abbi Jacobson, Nat Faxon, Eric André.

Synopsis : La série suit la princesse Tiabeanie, ou Bean comme elle préfère, qui n’est pas une fan de suivre les règles ou d’agir comme une princesse. Elle est plus intéressée par les beuveries et les beuveries avec ses copains Elfo et Luci.

The privilege : film de Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde avec Max Schimmelpfennig, Lea van Acken, Lise Risom Olsen.

Synopsis : Dans une école privée d’élite, un riche ado et ses amies découvrent un sinistre complot en essayant de faire la lumière sur une série d’événements surnaturels.

11 février

Inventing Anna : série créée par Shonda Rhimes avec Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes.

Synopsis : Dans Inventing Anna, une journaliste qui doit faire ses preuves enquête sur l’affaire Anna Delvey, l’héritière allemande légendaire sur Instagram, qui ne s’est pas contentée de voler les cœurs du gratin new-yorkais mais qui l’a aussi dévalisé ! Anna est-elle juste la reine de l’arnaque… ou carrément la nouvelle héroïne du rêve américain ?

Love is blind S2 : Love Is Blind est une émission de dating c’est-à-dire une émission où des célibataires ont des rendez-vous avec différents prétendants pour trouver l’amour, produite par Kinetic Content et créée par Chris Coelen.

Toy Boy S2 : série créée par César Benítez, Juan Carlos Cueto, Rocío Martínez Llano avec Jesús Mosquera, Cristina Castaño, José de la Torre.

Synopsis : Tandis qu’Hugo enquête sur l’explosion, ses amis et lui affrontent de nouveaux adversaires et des difficultés inédites au travail.

Tall Girl 2 : film de Emily Ting avec Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter.

Synopsis : Après son discours inspirant lors du bal de la rentrée, Jodi a dépassé son statut de grande perche : elle est désormais populaire, sûre d’elle, a un petit ami et vient d’obtenir le rôle principal dans la comédie musicale de son lycée. Mais la pression de sa nouvelle popularité intensifie ses insécurités, tandis que de nouveaux liens se tissent et d’anciennes relations sont mises à l’épreuve. Alors que l’univers qu’elle s’est créé commence à s’effondrer autour d’elle, Jodi réalise que s’assumer pleinement est un défi de taille.

Bigbug : film de Jean-Pierre Jeunet avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Youssef Hajdi.

Synopsis : En 2045, l’intelligence artificielle est partout. À tel point que l’humanité compte sur elle pour assouvir ses moindres besoins et ses moindres désirs – même les plus inavouables… Dans un quartier résidentiel tranquille, quatre robots domestiques décident soudain de retenir leurs maîtres en otages dans leur propre maison. Enfermés ensemble, une famille pas tout à fait recomposée, une voisine envahissante et son robot sexuel entreprenant sont donc obligés de se supporter dans une ambiance de plus en plus hystérique ! Car, à l’extérieur, les Yonyx, dernière génération d’androïdes, tentent de prendre le pouvoir. Tandis que la menace se rapproche, les humains se trompent, se jalousent, et se déchirent sous les yeux ahuris de leurs robots d’intérieur. Et si, au fond, c’étaient les robots qui avaient une âme… ou pas!

16 février

Jeen-Yuhs : la trilogie Kanye West : série créée par Coodie, Chike Ozah avec Ye, Jay Z.

Synopsis : Dans cette série documentaire intimiste et intense filmée sur plus de 20 ans, la vie du réalisateur se mêle à celle de Kanye West, superstar en devenir.

Scarface : film de Brian De Palma avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer.

Synopsis : En 1980, Tony “Scarface” Montana bénéficie d’une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre et prendre la place qu’il occupait sur le marché de la drogue.

Le secret de Brokeback Mountain : film de Ang Lee avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams.

Synopsis : Au Wyoming, en 1963, Jack et Ennis sont engagés pour garder un troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Leur complicité se transforme en une attirance irrésistible et inattendue. La transhumance terminée, ils se séparent et épousent leurs fiancées respectives. Mais 4 ans plus tard, un seul regard suffit à raviver leur amour.

18 février

Massacre à la tronçonneuse : film de David Blue Garcia avec Elsie Fisher, Moe Dunford, Jacob Latimore.

Synopsis : Melody, sa sœur adolescente Lila et leurs amis Dante et Ruth se rendent dans la petite ville de Harlow, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise. Mais leur rêve se transforme bientôt en cauchemar éveillé lorsqu’ils pénètrent sans le vouloir dans le monde de Leatherface, le dangereux tueur en série dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Parmi eux, Sally Hardesty, unique survivante du tristement célèbre massacre de 1973, et bien décidée à se venger.

The Cuphead Show ! : série créée par Dave Wasson avec Tru Valentino, Frank T. Todaro, Wayne Brady.

Synopsis : Partagez les mésaventures de l’impulsif Cuphead et de Mugman, son frère facilement influençable, dans cette série animée basée sur le jeu vidéo à succès.

Downfall : l’affaire Boeing : documentaire de Rory Kennedy.

Synopsis : Des enquêteurs dévoilent comment Boeing, en préférant le profit à la sécurité, aurait engendré deux accidents tragiques survenus à quelques mois d’écart.

Space Force S2 : série créée par Steve Carrel, Greg Daniels avec Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz.

Synopsis : La mission d’envoyer des Américains sur la Lune est toujours d’actualité pour le général Mark R. Naird qui doit toutefois composer avec les difficultés de son équipe.

20 février

Le chant du loup : film d’Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz.

Synopsis : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

25 février

Vikings : Valhalla S1 : série créée par Michael Hirst, Jeb Stuart avec Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter.

Synopsis : 100 ans après les premiers vikings, l’histoire de leurs descendants, parmi lesquels les légendaires Leif Erikson, Freydis, Harald Harada et William Le Conquérant, des hommes et des femmes prêts à tout pour survivre dans une Europe en pleine mutation…

Sans répit : film de Regis Blondeau avec Franck Gastambide, Simon Abkarian, Michaël Abiteboul.

Synopsis : Alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour corruption, le lieutenant Thomas Blin doit se rendre en pleine nuit aux funérailles de sa mère. En voulant éviter un chien sur le route, il percute accidentellement un homme et le tue sur le coup. Paniqué, il décide de cacher le corps. Croyant être tiré d’affaires, il se retrouve embarqué dans une spirale infernale, quand l’enquête sur l’individu disparu est confiée à un de ses collègues, et qu’un mystérieux témoin tente de le faire chanter…