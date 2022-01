Orange lance trois nouvelles promos : OCS et beIN Sports à moitié prix pour les abonnés Livebox

Fans de sports, de série ou aux envies de programmes plus familiaux, Orange lance de nouvelles promotions sur OCS, beIN Sports et son bouquet de chaîne “Famille”.

Après les avoir offerts, puis soldés, l’opérateur historique continue de promouvoir trois offres phares avec une vente flash, permettant d’en bénéficier à moitié prix pendant deux mois, sans engagement. L’offre démarre aujourd’hui et prendra fin le 2 février prochain.

Vous aurez ainsi le choix. Les cinéphiles et sérivores pourront se tourner vers OCS et ses quatre chaînes dédiées au cinéma et aux séries, proposé à 5.99€/mois pendant deux mois, sans engagement. Si vous désirez continuer l’aventure une fois la période promotionnelle, le tarif passera à 12.99€/mois. Pour les amateurs de sport, vous pouvez vous tourner vers l’offre de beIN Sports à l’ensemble des chaînes à 8€/mois, qui vous permettront d’accéder à de nombreuses compétitions sportives (UEFA Champions League, Liga, Série A mais aussi la NBA ou les coupes d’Europe du Rugby…). Une fois les deux mois passés, l’abonnement basculera à 15€/Mois.

Enfin, pour un contenu plus complet, le Bouquet Famille, proposé à 6.99€/mois pendant deux mois puis à 13.99€/mois après la fin de la période promotionnelle donne accès çà une quarantaine de chaînes jeunesse, généralistes, musicales et même sport avec Automoto ainsi que plusieurs pass vidéo et replay comme Gulli Max ou Tfou Max. La promotion est disponible jusqu’au 2 février prochain inclus et est réservée à ceux n’ayant pas souscrit à l’offre au cours des 12 derniers mois.