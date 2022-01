Nokia mettra en place le réseau 5G privé des championnats de France de cyclisme sur piste

A l’occasion de la compétition de cyclisme sur piste qui se déroulera en France en fin d’année, Nokia s’occupera de déployer un réseau privé 5G pour proposer une meilleure expérience pour les spectateurs.

En tant que partenaire officiel Nokia, la firme de télécommunications finlandaise, aura pour mission de mettre en place un réseau 5G privé basé sur des fréquences millimétriques pour les championnats du monde de cyclisme sur piste UCI (Union Cycliste Internationale). La compétition se déroulera en France à Saint-Quentin-en-Yvelines en octobre 2022.

Environ 25 000 spectateurs devraient être présents pour cette compétition mondiale qui s’étendra sur cinq jours.

Le réseau 5G de Nokia permettra aux athlètes de profiter de vidéos améliorées et d’un traitement des données en temps réel, mais aussi aux spectateurs de bénéficier d’une meilleure connectivité et d’une expérience plus immersive sans saturation du réseau.

Les spectateurs devraient pouvoir, via un smartphone ou une tablette, choisir l’angle de vue qu’ils souhaitent sur les épreuves de leur choix. De plus, le public devrait avoir accès aux statistiques et aux données biométriques des participants, ainsi qu’à des vues subjectives grâce à des caméras embarquées par certains athlètes, à l’instar de ce qui s’est fait pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en 2018.

Source : 01Net