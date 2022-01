Cyril Lignac au cinéma dans un biopic nommé “Dragon”

Le chef cuisinier Cyril Lignac aura droit à son biopic au cinéma et sera intitulé “Dragon”.

Matthieu Jean-Toscani, Président-fondateur de Groupe Story Plus, a révélé qu’Hervé Martin-Delpierre (réalisateur du documentaire Daft Punk Unchained) a suivi le chef culinaire, Cyril Lignac, pendant deux ans et demi afin de réaliser un biopic à son sujet. Il révèle que le groupe a “confié ce projet à Hervé Martin-Delpierre qui suit depuis deux ans et demi le chef cuisinier préféré des Français. On a la volonté de faire voyager ce film sur des festivals internationaux“.

Un nom très bien choisi

Le choix du nom “Dragon” pour le biopic est lié au dernier établissement acquis par Cyril Lignac. Un bar à cocktails dans le 6e arrondissement de Paris, “un établissement cosy, intimiste, enveloppant” avec une créativité japonaise. L’établissement a remplacé sa chocolaterie dans le quartier de Saint Germain des Près.

“C’est une marque que l’on aimerait refaire revenir“

Pour rappel, Cyril Lignac avait été révélé en 2005 dans l’émission culinaire “Oui Chef!“. Lors de cette même interview, Matthieu Jean-Toscani a répondu “‘Oui Chef !’ est un format qui appartient à Fermante, mais dont on gérait l’édito. C’est une marque que l’on aimerait refaire revenir. L’émission a marqué toute une génération. Elle est toujours d’actualité“, lorsque le journaliste a demandé si ce format pourrait revenir.

Cyril Lignac sera également de retour à l’écran pour saison 2 de “Mon gâteau est le meilleur de France” dont le concept évoluera ainsi que pour de nouveaux épisodes événements de “Tous en cuisine“.

Source : Nouveautés Télé