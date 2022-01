Malaise TV : Joe Biden le président des États-Unis insulte un journaliste de Fox News

Ce lundi, le président américain tenait une conférence, il a également insulté un journaliste de Fox News.

Le président des États-Unis tenait ce lundi une conférence de presse à la Maison-Blanche face à de nombreux journalistes. L’AFP a rapporté, qu’au vu de l’inflation record aux États-Unis, un journaliste de Fox News, Peter Doocy, à demander à Joe Biden “pensez-vous que l’inflation est un handicap politique à l’approche des élections de mi-mandat ?” dont la réponse semblait évident à moins de dix mois des élections décisives.

“Quel stupide fils de p…“

Le président américain a répondu à la question avec ironie et avec et petit sourire : “C’est un grand atout. Plus d’inflation“. Il ajouta, en pensant apparemment que son micro était arrêté : “Quel stupide fils de p…” (“What a stupid son of a bitch” en anglais). Une phrase que l’ancien président, Donald Trump, n’aurait contesté. Une insulte assumée par la Maison-Blanche, car elle est apparue dans la retranscription des échanges sans modifications. Le camp républicain, sans étonnement, a profité de l’occasion pour mentionner que Joe Biden n’est pas à la hauteur d’être président. Ce n’est pas la première fois que le 46e président des États-Unis tient de tel propos à un journaliste de Fox News il avait également, la semaine dernière, que la question, au sujet de la place des États-Unis vis-à-vis de Vladimir Poutine, d’une journaliste était une “question stupide“.

“Rien de personnel“

Selon Peter Doocy, le journaliste ayant été insulter ce lundi, Joe Biden l’aurait appelé une heure plus tard. “Il m’a dit : ‘Il n’y a rien de personnel, l’ami“, a indiqué sur Fox News. Le professionnel de l’information s’amusait plus tôt à l’antenne d’avoir été traité de “fils de p…” en ajoutant que “personne n’a encore vérifié la véracité de ses propos“.

Source : Pure Médias