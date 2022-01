Canal+ dévoile un nouveau plan de service, découvrez les changements

Canal+ a annoncé son tout nouveau plan de service pour ses offres, quelques modifications notables sont au programme.

Une nouvelle chaîne et quelques changements de noms pour les abonnés Canal. La chaîne cryptée a lancée dans la nuit du 24 au 25 janvier un nouveau plan de service, voici les changements que vous pouvez observer sur votre Freebox.

Au programme, la filiale de Vivendi annonce notamment le lancement de France 3 Nouvelle Aquitaine sur la canal 374 sur tous les supports, en plus du lancement de deux canaux pour les décodeurs Canal+.

Pas de disparition pour les abonnés Freebox, mais quelques changements de noms. En effet, les chaînes Eurosport 360 6, 7 et 8 ont été modifiée en Eurosport 3, 4 et 5, en prévision des jeux olympiques de Pékin se tenant du 4 au 20 février prochain. Les chaînes Planètes+ C&I et Planète+ A&E changent pour leur part de logo et de nom, pour devenir respectivement Planète+ Crime et Planète+ Aventure.

Sans oublier la préparation des canaux 14 et 31 (numérotation Canal+) ou 35 et 51 (numérotation TNT), pour l’instant dénommés “à venir”, avant le lancement de Canal+ Grand Ecran, prévu pour le 8 février prochain. Une bande-annonce sera mise en place entre le 25 janvier et le 8 février.Un autre changement purement éditorial implique la mise ne place du logo UEFA Champions League dans la mosaïque d’accueil.

Si vous êtes détenteurs d’un décodeur Canal+ , vous pouvez retrouver l’intégralité des changements directement sur cette page.