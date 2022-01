Amazon Prime Video dévoile une bande-annonce pour Totems, sa série française d’espionnage

Prime vidéo annonce une date de sortie pour “Totems”, sa série d’espionnages française. Retrouvez trois épisodes dès le 18 février, puis, un rythme d’un épisode par semaine, chaque vendredi. Créée et écrite par Olivier Dujols et Juliette Soubrier et réalisée par Jérôme Salle, Antoine Blossier et Frédéric Jardin. La série nous plonge en 1965, en pleine Guerre Froide. Francis Mareuil, scientifique français, commence à travailler comme espion. Alors qu’il collabore avec les services secrets français et la CIA, Mareuil rencontre Lyudmila Goloubeva, une pianiste contrainte de travailler pour le KGB. Une romance se noue entre les deux espions, mais comment savoir s’il s’agit de sentiments sincères ou de manigances politiques ? Avec au casting :