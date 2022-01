Orange offre des chaînes à ses abonnés Livebox

L’année commence par un cadeau pour les abonnés Orange. Histoire TV et Ushuaïa TV seront proposées en clair du 13 au 26 janvier.

Les amoureux d’histoire et de voyages vont pouvoir regarder gratuitement les programmes diffusés sur Ushuaïa TV et Histoire TV en janvier. Petit tour d’horizon sur ce qui vous attend.

Pour Ushuaïa TV la programmation sera centrée sur le mois des aventuriers avec notamment 3 soirées exceptionnelles orchestré par Denis Brogniart. La chaîne est disponible sur le canal 123 de la TV d’Orange et est incluse dans le bouquet Famille.

Soirée Papouasie, terre d’exploration

Lundi 17 janvier dès 20h45 :Seb en Papouasie, la vraie aventure suivi de Papouasie, un dernier Eden à 22h20

:Seb en Papouasie, la vraie aventure suivi de Papouasie, un dernier Eden à 22h20 Soirée Plongées fantastiques

Lundi 24 janvier dès 20h45 : Lumière sous l’Arctique suivi de Orda, plongée au centre de la Terre à 21h45

: Lumière sous l’Arctique suivi de Orda, plongée au centre de la Terre à 21h45 Soirée L’aventure en solo

Mercredi 26 janvier dès 20h45 : Wallmapu (inédit) suivi de Blutch à 21h45

De son côté, Histoire TV propose une offre riche et variée en documentaires, magazines, fictions et films de cinéma. Profitez de sa mise en clair, pour voir ou revoir la série “Charité : guerre froide” racontant l’histoire d’un hôpital berlinois. Basée sur de faits historiques, elle entremêlera personnages réels et fictifs. A noter que ce sera la saison 3 qui sera diffusée à raison de deux épisodes par soir chaque jeudi à 20h50. Retrouvez la chaîne sur le canal 122 de la TV d’Orange qui est également incluse dans le bouquet Famille.

Merci à Alloforfait