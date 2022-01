La nouvelle chaîne “Canal+ Grand écran” débarquera en février prochain pour tous les abonnés

Les cinéphiles pourront découvrir la toute nouvelle “Canal+ Grand écran” le mois prochain.

Le troisième pilier de la nouvelle offre de Canal+ sera lancé en février. Si la chaîne cryptée a lancé deux nouvelles chaînes en 2021, Canal+ Docs et Canal+ Kids qui a remplacé Canal+ Family, elle ne compte pas s’arrêter là. En début du mois de décembre dernier, le patron de la filiale de Vivendi annonçait en effet la création de Canal+ Grand écran à venir et aujourd’hui, dans une interview donnée à Stratégies, le directeur général de l’antenne et des programmes annonce que son lancement est prévu pour le mois prochain.

Sans préciser une date exacte, Gérard-Brice Viret explique en effet que la chaîne a vocation de proposer entre 400 et 600 longs métrages, en linéaire comme à la demande. La chaîne sera incluse dans toutes les offres de Canal, avec une programmation réservée “aux films dont on pense qu’il faut les avoir vus dans une vie”.

Notons également que la filiale de Vivendi a également annoncé le lancement prochain d’une nouvelle chaîne digitale pour tous les abonnés Canal+, dédiée aux productions de l’Outre-Mer. Un début d’année plein de nouveautés pour les abonnés Canal donc.

Source : Stratégies (version papier)