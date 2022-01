Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 179 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose les smartphones Oppo A16s et Xiaomi Redmi 10, tous les deux affichés à moins de 200 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A16s et Xiaomi Redmi 10, tous deux affichés à 179 euros au comptant ou à 4,99 euros par mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Xiaomi



L’écran du Xiaomi Redmi 10 est tout simplement plus moderne, proposant la définition Full HD+, le taux de rafraîchissement 90 Hz et le poinçon pour la caméra avant, quand l’Oppo A16s se contente de la définition HD+ et garde l’encoche moins discrète. Tous les deux font en revanche l’impasse sur l’AMOLED avec ses belles couleurs et ses noirs profonds.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz poinçon excentré) Oppo A16S (IPS, 6,5 pouces, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances : Oppo



Si l’Oppo A16s offre un petit surplus de performances processeur, il faut garder à l’esprit que ces smartphones ne promettent pas d’étincelles en multimédia ni la 5G. Nous sommes sur le segment des moins de 200 euros, rappelons-le.

Notre classement :

Oppo A16S (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset MediaTek Helio G35 avec 4 Go de RAM) Xiaomi Redmi 10 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio G88 avec 4 Go de RAM)

La photo : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 10 est tout simplement mieux loti, que ce soit au niveau du capteur principal mieux défini ou du capteur ultra grand-angle absent chez le rival. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 2 Mégapixels pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (50/8/2/2 Mégapixels au dos ; 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A16S (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi



Batterie 5 000 mAh pour les deux smartphones, avec la promesse d’une autonomie confortable, mais une puissance de charge presque deux fois plus élevée pour le modèle Xiaomi. Ce n’est pas négligeable avec une telle capacité de batterie.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 10 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts) Oppo A16S (batterie 5 000 mAh ; charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox



Meilleur écran, partie photo plus complète et charge plus puissante. À tarif équivalent, la proposition de Xiaomi se révèle tout simplement plus intéressante. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test du Redmi 10 pour vous faire une idée plus précise.