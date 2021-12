“That’s My Jam” : la compétition musicale de Jimmy Fallon bientôt adaptée en France par TF1

L’émission américaine présentée par le célèbre Jimmy Fallon, “That’s my Jam“, sera adapté en France par TF1.

Selon un communiqué de la chaîne TF1, le groupe aurait signé un accord avec NBC Universal Formats, une branche d’Universal Studio Group, pour la toute première adaptation internationale de “That’s my Jam“, une compétition musicale américaine présentée par Jimmy Fallon sur NBC.

“Nous sommes ravis de travailler avec TF1 Productions“

Pour “That’s My Jam“, Jimmy Fallon s’est inspirée de plusieurs séquences musicales durant son talkshow “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, comme “Wheel of Musical Impressions“, “Musical Genre Challenge” ou encore “Slay It Don’t Spray It“. Dans la version française, les invités chanteront seuls ou en équipe.

“Nous sommes ravis de travailler avec TF1 Productions sur la première adaptation internationale de ‘That’s My Jam’. La musique est un langage universel et nous sommes impatients de voir le public français tomber amoureux de cette version amusante et surdimensionnée en prime time des segments musicaux adorés de Fallon. Nous sommes ravis d’apporter la créativité uniquement de Jimmy Fallon en France. Travailler avec NBC Universal Formats est très stimulant et inspirant. J’ai hâte que le public français découvre notre adaptation”, a déclaré le vice-président exécutif d’Universal Studio Group, Enrique Guillén, dans un communiqué.

Source : Pure Médias