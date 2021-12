Sissi : une série impériale Allemande disponible le 15 décembre sur Salto

Retrouvez l’intégralité de “Sissi“, une série impériale Allemande en avant-première sur Salto le 15 décembre prochain.

L’intégralité de la série composée d’une saison de six épisodes d’une durée moyenne de 45 minutes, “Sissi“, sera proposée en avant-première et en exclusivité sur la plateforme de streaming Salto le 15 décembre. Les non-abonnés ne sont pas oubliés, trois épisodes seront diffusés sur TF1 ce jeudi 23 décembre puis les trois derniers le 30 décembre à partir de 21 h 10.

Créée par Robert Krause et Andreas Gutzeit et réalisée par Sven Bohse, la série mets en scène l’histoire de la duchesse Elisabeth de Bavière, surnommée Sissi, une adolescente à la fois insouciante et garçon manqué. Celle-ci va se rentre dans le sud de la Haute Autriche, à Bad Isch, où la duchesse Hélène “Néné” de Bavière, sa sœur aînée, va annoncer ses fiançailles avec un empereur puissant et désirable, Franz Josef. Sissi et Franz vont devoir faire face à une situation délicate…

Avec au casting :

Dominique Devenport (Sissi),

Jannik Schümann (L’empereur Franz Josef),

David Korbmann (Le comte Grünne),

Désirée Nosbusch (L’archiduchesse Sophie),

Tanja Schleiff (La comtesse Esterhazy),

Paula Kober (Fanny),

Julia Stemberger (La duchesse Ludovica de Bavière),

Pauline Rénevier (La duchesse Hélène “Néné” de Bavière),

Marcus Grüsser (Le duc Max de Bavière),

Giovanni Funiati (Le comte Andrassy),

Yasmani Stambader (Bela)

La trilogie originale le 10 décembre sur Salto

Retrouvez également la trilogie composée de “Sissi“, “Sissi impératrice” et “Sissi face à son destin” sur Salto dès vendredi 10 décembre. L’histoire de la première saison de “Sissi” se base sur l’histoire du premier film, du même nom, de la trilogie.

Source : Salto