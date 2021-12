W9 : l’année 1991 revisitée par Issa Doumbia le 27 décembre prochain dans “Back to 1991”

Issa Doumbia sera aux commandes de l’émission “Back to 1991” sur W9 ce lundi 27 décembre en compagnie de ses amis.

Un vent de nostalgie sur le canal 9 de la TNT. En début d’année, la chaîne TMC avait lancé son émission “Canap 95” dont l’idée était de revisiter une année le temps d’une soirée. Au vu du succès d’audience, W9 a eu l’idée de lancer “Back to 1991“. L’émission est à retrouver le 27 décembre prochain en prime time.

Entouré de chroniqueurs et de comédiens

L’humoriste Issa Doumbia sera entouré de chroniqueurs et de comédiens pour “des émissions télé, du ‘Millionnaire’ aux premiers programmes culinaires en passant par la folie de la Bruelmania ou encore le grand final de la série ‘Dallas’… Issa et sa bande vont vous faire voyager dans le temps à travers des archives inédites, des sketchs hilarants, des parodies étonnantes et beaucoup d’autres surprises…” selon W9. D’ailleurs cette dernière diffusera prochainement un numéro dédié à l’an 2000.

Le 27 décembre, M6 proposera de son côté le film biopic du groupe Queen “Bohemian Rhapsody” réalisé par Bryan Singer avec Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Diffusé pour la première fois à la télévisons le 1er décembre dernier, le long métrage est arrivé en tête d’audience en prime time.

Source : Pure Médias